Dopo il debutto della scorsa settimana, Pechino Express 2023 è alla sua seconda tappa, al via questa sera, giovedì 16 marzo, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La coppia dei Conduttori, formata da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, ha dato una prima prova di sé (con Miccio che ha sovrastato in cinismo il sempre più sornione Costantino) così come le altre nove, che nella prima e convulsa tappa hanno subito iniziato a mostrare non solo le proprie caratteristiche rispetto alla gara, ma anche le proprie dinamiche interne. Diciamo però che il montaggio, ormai per certi versi prevedibile, finisce per dare una visione in parte distorta dell’andamento reale della gara, attenta com’è a non dare spoiler sulla classifica finale. Si finisce, però, per avere una percezione diversa tra quel che le immagini fanno ‘intuire’ e quel che davvero si svolge sulla Via delle Indie.

Fatto sta che la prima puntata ha mostrato dei Siculi meno sprovveduti di quanto l’esordio disastroso aveva fatto intuire (avevano del tutto toppato la prima delle prove per conquistare il kit di sopravvivenza), delle Mediterranee più scaltre di quanto immaginato, degli Ipocondraci meno ipocondriaci del previsto e degli Istruiti meno istruiti di quanto in premessa. Vedremo questa sera come andrà la gara.

Pechino Express 2023 – La Via delle Indie, anticipazioni prima puntata 9 marzo: le tappe

La seconda tappa si dipana lungo 435 km. Si parte da Kolhapur, città che ospita una scuola di famosi lottatori Kushti, e per la precisione dal piazzale antistante il Bahavani Mandap, zona cerimoniale dedicata alla dea della ricchezza; tappa intermedia nel villaggio di Govindakoppa con una prova che decreterà le coppie che si sfideranno nella prova immunità: quest’ultima sarà una corsa per le vie del villaggio, tra prove di abilità, fatica fisica e caldo asfissiante. La scorsa settimana la prova abilità fu vinta da Martina Colombari e Achille Costacurta, la coppia Mamma e Figlio, tra le più determinate della stagione grazie soprattutto alla forza motrice di mamma Martina. Il traguardo della seconda tappa è fissato ad Hampi, traguardo di questa puntata: solo a questo punto si scoprirà se la tappa è eliminatoria, aprendo la Busta Nera. La scorsa settimana le ultime due coppie arrivate furono le Attiviste e gli Ipocondriaci: le prime classificate, Le Mediterranee, salvarono le Attiviste, ‘condannando’ gli Ipocondriaci all’eliminazione, ma la tappa non fu eliminatoria. Per la prima puntata ci sta, ma da stasera si inizia a fare sul serio.

Le coppie di Pechino Express 2023

LE ATTIVISTE: Giorgia Soleri e Federippi

GLI AVVOCATI: Alessandra Demichelis e Lara Picardi

GLI ITALO AMERICANI: Joe Bastianich e Andrea Belfiore

GLI IPOCONDRIACI: Dario e Caterina Vergassola

MAMMA E FIGLIO: Martina Colombari e Achille Costacurta

I NOVELLI SPOSI: Federica Pellegrini e Matteo Giunta

LE MEDITERRANEE: Carolina Stramare e Barbara Prezia

I SICULI: Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

GLI ISTRUITI: Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero

Come seguire Pechino Express 2023 in tv e in live streaming

Il programma va in onda ogni giovedì, dal 9 marzo, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.