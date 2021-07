Il pavone si prepara ad aprire la sua ruota anche in Italia. Un modo un po’ poetico, questo, per dire che Comcast ha da poco annunciato lo sbarco nel nostro Paese di Peacock, il servizio streaming di proprietà della NbcUniversal messo a disposizione degli abbonati statunitensi nel luglio 2020.

Peacock su Sky, l’annuncio

“Siamo entusiasti di rendere disponibile Peacock per milioni di clienti Sky e di aggiungere un valore incredibile alle loro piattaforme con un catalogo premium del miglior intrattenimento di NbcUniversal incluso nel loro abbonamento”, ha detto Jeff Shell, amministratore delegato di NbcUniversal.

Il servizio streaming (che ad oggi negli Stati Uniti conta 54 milioni di abbonati) sarà messo a disposizione degli abbonati Sky non solo in Italia, ma anche in Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera. La notizia, in realtà, era stata anticipata già nel 2020, quando presso l’Ufficio Marchio e Brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico fu registrato il marchio Peacock.

A più di un anno di distanza, l’annuncio che il servizio e soprattutto i suoi contenuti saranno disponibili anche in Europa grazie a Sky, che fa parte del gruppo Comcast, proprietario anche di NbcUniversal e di Xfinity, quest’ultima una compagnia telefonica sulla cui internet tv Xfinity Flex, nei mesi scorsi, aveva debutta Peacock, favorendo l’ampliamento della platea di utenti del servizio.

Cosa si troverà su Peacock?

Il catalogo che Peacock porterà in Italia sarà molto vasto: “Peacock sarà una grande aggiunta per i clienti Sky con oltre 7.000 ore di contenuti senza costi aggiuntivi”, ha detto Dana Strong, Group Chief Executive Officer di Sky. Per ora, i titoli che sono stati fatti sono The Office, Rutherford Falls, Saved by the Bell, Equalizer, Young Rock, Kardashians, Suits e Downton Abbey. Ma saranno numerosi altri i contenuti messi a disposizione, tra serie tv, film, documentari, prodotti per bambini, informazione e sport.

Quando arriverà Peacock in Italia?

Sulla data di debutto di Peacock in Italia, però, resta ancora il mistero. L’unica indicazione data a riguardo è che il servizio sarà disponibile “entro la fine dell’anno”. Di certo c’è che Peacock sarà inserito sia nell’offerta di Sky che all’interno del pacchetto Intrattenimento di Now e Sky Ticket.