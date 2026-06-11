Paura per Pier Silvio Berlusconi: violento incidente nella notte, ma il numero uno di Mediaset è già al lavoro

Brutto incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi sulla provinciale tra Villasanta e Arcore. Auto distrutta nell’impatto frontale, ma l’Ad di Mediaset è illeso e conferma tutti gli impegni aziendali.

Un grande spavento, l’auto semidrutta ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza. Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un brutto incidente stradale nella serata di mercoledì 10 giugno, mentre rientrava a casa dopo una tesa giornata di lavoro nel quartier generale Mediaset di Cologno Monzese.

Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale che collega Villasanta ad Arcore, a pochi chilometri dalla storica residenza di famiglia.

Nonostante la dinamica dell’impatto sia apparsa subito drammatica, l’amministratore delegato del Biscione è uscito praticamente illeso dall’abitacolo, protetto dai sistemi di sicurezza di ultima generazione della sua vettura.

La dinamica del frontale: airbag esplosi e tanta paura

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, Pier Silvio Berlusconi si trovava alla guida della propria automobile quando, improvvisamente, un veicolo proveniente dalla direzione opposta ha perso il controllo durante una fase di piena accelerazione. L’auto impazzita ha letteralmente invaso la carreggiata contraria, rendendo l’impatto frontale del tutto inevitabile.

Lo scontro è stato violentissimo, tanto da causare l’apertura immediata di tutti gli airbag e la distruzione totale della parte anteriore del mezzo. I soccorsi, scattati tempestivamente, hanno prestato le prime cure sul posto: i controlli medici di routine hanno confermato che l’amministratore delegato ha riportato solo lievissime contusioni, grazie soprattutto al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza.

Nessuno stop per l’Ad: confermato il ricordo di Silvio Berlusconi

La tempra del manager, tuttavia, non si smentisce nemmeno davanti a imprevisti di questa portata. Chi si aspettava un periodo di riposo o una temporanea sospensione delle attività istituzionali è rimasto sorpreso.

Da Cologno Monzese fanno sapere che l’agenda del numero uno del gruppo non subirà alcuna variazione: Pier Silvio Berlusconi ha confermato tutti gli impegni aziendali ed editoriali già previsti per la giornata di oggi, giovedì 11 giugno.

L’appuntamento più importante e sentito della giornata resta quindi confermato. Questa sera, proprio all’interno degli studi Mediaset, si terrà la commemorazione per il terzo anniversario della scomparsa del padre, Silvio Berlusconi.

Si tratta di un momento di profonda condivisione interna, blindato e fortemente voluto, che chiamerà a raccolta tutti i dipendenti, i collaboratori e i volti di punta del Gruppo televisivo per omaggiare il fondatore della televisione commerciale italiana.

Una ricorrenza a cui il figlio non ha voluto in alcun modo rinunciare, dimostrando un attaccamento ferreo all’azienda e alla memoria paterna, superando lo shock di una notte che avrebbe potuto avere un bilancio decisamente peggiore.