Paura a Uomini e Donne: il protagonista in ospedale sulla sedia a rotelle

Grande preoccupazione per l’immagine dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne su una sedia a rotelle in ospedale, uno scatto che ha scatenato i commenti di molti fan del programma che si sono chiesti cosa stesse accadendo.

Per fortuna la compagna, anche lei ex corteggiatrice del daiting show di Maria De Filippi, ha voluto comunicare le condizione del suo fidanzato, spiegando come sta oggi e cosa è accaduto.

Grave incidente per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, cosa è accaduto

Qualche giorno fa si è appresa la notizia che un ex corteggiatore di Uomini e Donne, Gennaro D’Angelo, è rimasto coinvolto in un brutto incidente. Compagno dell’ex corteggiatrice Noemi Ceccaci, che corteggiava Marco Fantini, è stato coinvolto in un brutto incidente a Roma e ha dovuto subire un intervento d’urgenza.

Lui e Noemi si sono conosciuti nel daiting show e, sebbene fossero nel programma per corteggiare altre persone, alla fine si sono innamorati. La loro storia ha avuto una serie di alti e bassi e dal loro amore è nata la piccola Beatrice, stanno assieme tutt’oggi e sono una bellissima famiglia. Qualche giorno fa, però, Gennaro D’Angelo è rimasto coinvolto in un incidente a Roma ed è stato sottoposto a un intervento d’urgenza.

A comunicare la notizia dell’incidente è stata Noemi che aveva lanciato un appello sul web, chiedendo se qualcuno avesse visto qualcosa, se ci fosse qualche testimone dell’incidente del compagno per far luce sull’accaduto. Intanto Gennaro ha subito un intervento che, per fortuna, è andato bene. Sempre la Ceccaci ha condiviso alcune immagini della sua famiglia, di cui una del compagno sulla sedia a rotelle in ospedale, scrivendo un lungo messaggio.

Le sue parole sono state un modo per dire come nella vita bisogna essere sempre contenti di ciò che si ha. Poi ha aggiunto una vera e propria dedica al compagno: “Ti amiamo all’infinito amore mio, grazie per essere stato così forte e di non averci lasciato, non vediamo l’ora che tu possa tornare a casa, sei l’unica forza che ho”. Il post di Noemi, in cui c’erano molte foto della figlia Beatrice, ha ricevuto molti like e commenti da parte delle tante persone che seguono la coppia.

In molti hanno voluto augurare a Gennaro una pronta guarigione, chiedendo anche informazioni maggiori su quanto accaduto e sull’incidente. I due ex corteggiatori di Uomini e Donne avevano già potuto contare sull’affetto dei tanti fan dopo la notizia di quanto success o a D’Angelo, in tanti si erano mobilitati per aiutare a far luce sull’accaduto, attivando una grande rete di solidarietà. La dimostrazione che olti personaggi del programma di Maria De Filippi restano vicini a chi li segue anche dopo aver lasciato il daiting show.