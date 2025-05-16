Volto iconico della televisione italiana, Patrizia Rossetti è stata per anni la “signora di Rete 4”, amatissima dal pubblico femminile degli anni Ottanta e Novanta

Patrizia Rossetti chi è: età, vita privata e carriera della concorrente dell’Isola dei Famosi

Patrizia Rossetti è volto amato della televisione italiana, una presentatrice che si distingue per professionalità, discrezione e sorrisi. Oggi il pubblico la segue su L’Isola dei Famosi sui cui è sbarcata da poco dopo un’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip nel 2022.

Nata a Montaione il 19 marzo 1959, ha esordito nel piccolo schermo nel 1982, in uno dei programmi più importanti e prestigiosi del piccolo schermo, il Festival di Sanremo, in qualità di conduttrice al fianco di Claudio Cecchetto. Un inizio che non poteva che lanciarla verso il successo, cosa che si è rivelata, visto che le si sono aperte le porte di programmi importanti sulle reti private di Silvio Berlusconi.

Appassionata di spettacolo fin da ragazzina e con le idee chiare, Patrizia nel giro di poco diventa, negli anni Ottanta e i primi anni Novanta, l’icona di Rete Quattro, una rete che a quei tempi era seguitissima soprattutto per film e telenovelas sudamericane, che intrattenevano per la maggior parte un pubblico femminile. Patrizia Rossetti diventa così l’amica ideale delle italiane, la piacevole compagnia dei pomeriggi.

I programmi di successo

Buon Pomeriggio, Buona Giornata, Bellezze al Bagno e A Casa nostra sono alcuni dei programmi storici di Patrizia Rossetti, che ha condotto con grande successo. Trasmissioni che la portavano in video per oltre 10 ore al giorno, rendendola il simbolo indiscusso della rete e una figura amatissima dal pubblico femminile.

Tuttavia le cose cominciano a cambiare dall’autunno del 1996, quando Rete 4 cambia linea editoriale per volere del nuovo direttore di allora, Vittorio Giovanelli. La presenza di Patrizia Rossetti infatti si riduce drasticamente fino ad annullarsi totalmente, per poi apparire con più frequenza nelle televendite. Conduce intanto, dal 1996 al 1998 una rubrica settimanale in onda il sabato mattino, sempre sul quarto canale, dal titolo Casa per Casa.

Nonostante un progressivo ridimensionamento della sua presenza in TV a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, Patrizia non ha mai abbandonato completamente il piccolo schermo. Tra le sue esperienze successive figurano fiction e film TV per Rete 4, e diverse apparizioni in trasmissioni su altre reti, tra cui Quelli che il calcio su Rai 2. Nel 2005 è concorrente de La fattoria e nel 2018 conquista la vittoria a Pechino Express, in coppia con Maria Teresa Ruta.

Non solo conduttrice: nella carriera dell’ex volto iconico di Rete Quattro spicca il teatro dove ha esordito con Enrico Beruschi, mentre dal 1994 al 2003 è speaker di “Radio Italia”. Patrizia Rossetti è stata anche cantante e ha pubblicato un album dal titolo: “Le più belle sigle dei teleromanzi di Retequattro”.

La perdita della madre e la vita sentimentale

la vita privata di Patrizia Rossetti è stata sempre molto riservata. Tuttavia è noto il suo grande dolore per la morte improvvisa di mamma Gina, sopraggiunta nel 2010: un vero shock che l’ha particolarmente sconvolta e che ha raccontato tempo fa nel salotto televisivo di Silvia Toffanin:

“Sono andata una notte da lei perché stava poco bene e invece è stata la sua ultima notte. Sono andata via al mattino, dando il turno al mio papà… Mi ha chiesto: “Ma che giorno è oggi?” Io le ho detto che era sabato, e dopo due ore non c’era più”.

La conduttrice aveva un bellissimo rapporto con sua madre: “Non aveva neanche 70 anni, la chiamavano ‘la tedesca’” per il biondo dei suoi capelli”. Queste le sue parole. Sul fronte sentimentale Rossetti ha raccontato qualche dettaglio durante la sua permanenza della casa più spiata d’Italia. La conduttrice è stata sposata dal 2006 al 2018 con un tecnico di nome Rudy Londoni.

Una bellissima storia d’amore arrivata però al capolinea per i tradimenti di lui. La stessa Patrizia ha raccontato di aver trovato il suo ex marito a letto con una sua amica che conosceva da oltre 30 anni: “Lei è del mio stesso ambiente di lavoro, non era una mia amica ma la conoscevo da oltre 30 anni” A quanto pare non era l’unica scappatella, ma quell’episodio fu la goccia che fece traboccare il vaso. Dopo due perdoni che gli aveva concesso precedentemente, la presentatrice decise di mettere un punto definitivo.