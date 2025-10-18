“Pasquale sei fidanzato con la D’Urso?”. Arriva la risposta dei ballerini di Ballando con le Stelle

Se c’è una coppia che sta facendo sognare i telespettatori di Ballando con le Stelle 2025, quella è senza dubbio Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Non solo per la loro chimica indiscutibile sulla pista, ma anche per la crescente sintonia che sembra andare oltre la semplice collaborazione artistica. Il talento e l’impegno con cui entrambi affrontano ogni esibizione non sono passati inosservati. Tra prove e coreografie, infatti, sembra che stia nascendo qualcosa di più profondo, tanto da far parlare di un possibile legame sentimentale. E ora è la stessa Barbara nazionale a non escludere nulla.

Da quando hanno iniziato a ballare insieme, Barbara e Pasquale hanno mostrato un’affinità rara. Sui social e in studio, i fan hanno notato l’alchimia tra i due, che si traduce in performance impeccabili e un’intesa che va ben oltre la danza. Come vedremo, Ballando con le Stelle non smette mai di stupire, e questo è solo l’inizio di una stagione che promette di essere, ancora una volta, indimenticabile.

La D’Urso risponde: “Potrebbe accadere tutto”

Le voci sul presunto flirt tra Barbara e Pasquale sono diventate ancora più forti quando, durante una diretta su Instagram, un fan ha lanciato una domanda diretta: “Pasquale, sei fidanzato con Barbara?”. Mentre Pasquale, visibilmente imbarazzato, ha preferito non rispondere, la conduttrice non ha avuto paura di affrontare la domanda. Con il suo sorriso caratteristico, ha risposto: “Eh… vi piacerebbe saperlo… Potrebbe accadere tutto nella vita”. Una frase che, senza dubbio, ha acceso l’immaginazione di molti.

Queste parole hanno solo alimentato le speculazioni, ma è chiaro che Barbara, sempre pronta a difendere la sua privacy, ha giocato con il pubblico senza dare certezze. Eppure, la domanda rimane: c’è davvero qualcosa di più tra i due? La domanda, dall’inizio della nuova stagione, rimbalza spesso sui social e sui forum tematici.

Non è la prima volta che Ballando con le Stelle diventa il palcoscenico di storie d’amore. E, considerando il forte legame tra Barbara e Pasquale, non sorprenderebbe che qualcosa possa sbocciare anche in questo caso. D’altronde, Barbara ha sempre sostenuto con forza che l’amore non conosce età, né limiti.