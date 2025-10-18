“Pasquale sei fidanzato con la D’Urso?”. Arriva la risposta dei ballerini di Ballando con le Stelle
Una delle coppie più affiatate di Ballando con le stelle. Oggi tanti si chiedono se stiano insieme anche fuori dal palco. La risposta…
Se c’è una coppia che sta facendo sognare i telespettatori di Ballando con le Stelle 2025, quella è senza dubbio Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Non solo per la loro chimica indiscutibile sulla pista, ma anche per la crescente sintonia che sembra andare oltre la semplice collaborazione artistica. Il talento e l’impegno con cui entrambi affrontano ogni esibizione non sono passati inosservati. Tra prove e coreografie, infatti, sembra che stia nascendo qualcosa di più profondo, tanto da far parlare di un possibile legame sentimentale. E ora è la stessa Barbara nazionale a non escludere nulla.
Da quando hanno iniziato a ballare insieme, Barbara e Pasquale hanno mostrato un’affinità rara. Sui social e in studio, i fan hanno notato l’alchimia tra i due, che si traduce in performance impeccabili e un’intesa che va ben oltre la danza. Come vedremo, Ballando con le Stelle non smette mai di stupire, e questo è solo l’inizio di una stagione che promette di essere, ancora una volta, indimenticabile.
La D’Urso risponde: “Potrebbe accadere tutto”
Le voci sul presunto flirt tra Barbara e Pasquale sono diventate ancora più forti quando, durante una diretta su Instagram, un fan ha lanciato una domanda diretta: “Pasquale, sei fidanzato con Barbara?”. Mentre Pasquale, visibilmente imbarazzato, ha preferito non rispondere, la conduttrice non ha avuto paura di affrontare la domanda. Con il suo sorriso caratteristico, ha risposto: “Eh… vi piacerebbe saperlo… Potrebbe accadere tutto nella vita”. Una frase che, senza dubbio, ha acceso l’immaginazione di molti.
Queste parole hanno solo alimentato le speculazioni, ma è chiaro che Barbara, sempre pronta a difendere la sua privacy, ha giocato con il pubblico senza dare certezze. Eppure, la domanda rimane: c’è davvero qualcosa di più tra i due? La domanda, dall’inizio della nuova stagione, rimbalza spesso sui social e sui forum tematici.
Non è la prima volta che Ballando con le Stelle diventa il palcoscenico di storie d’amore. E, considerando il forte legame tra Barbara e Pasquale, non sorprenderebbe che qualcosa possa sbocciare anche in questo caso. D’altronde, Barbara ha sempre sostenuto con forza che l’amore non conosce età, né limiti.