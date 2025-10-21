Pasquale La Rocca, arriva il messaggio del ballerino dopo Ballando con le Stelle: le parole sulla D’Urso

Ancora colpi di scena a Ballando con le Stelle. La puntata andata in onda lo scorso 18 ottobre ha avuto al centro dell’attenzione Barbara D’Urso, concorrente di questa edizione e che si sta esibendo con il ballerino professionista Pasquale La Rocca. Ad ogni appuntamento non mancano le parole di Selvaggia Lucarelli, la giudice più “temuta” del programma di Rai 1. Proprio lo stesso La Rocca ha quindi scritto delle parole di stima e di affetto per il duro lavoro che l’ex volto Mediaset sta facendo e per come entrambi si stanno mettendo in gioco ogni settimana.

Cosa è successo dopo la puntata di Ballando con le Stelle

Tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli c’è stato un confronto abbastanza acceso nel corso della puntata andata in onda lo scorso sabato. La giurata ha infatti detto alla conduttrice di essere “troppo piatta” ma anche di non mettersi davvero in gioco. Poi entrambe hanno parlato anche di quello che è successo a Mediaset, e questo chiacchiericcio è subito diventato virale. Dopo l’appuntamento di Rai 1, il ballerino Pasquale La Rocca ci ha tenuto a dire la sua sul suo profilo Instagram ufficiale, spostando così l’attenzione sull’esibizione di sabato sera. “Ieri ho voluto rendere omaggio alla nostra Napoli” – ha detto lui – “e regalare un piccolo sorriso a tutti voi che ci seguite da casa. La cosa di cui sono particolarmente grato è avere l’opportunità, ogni settimana, di condividere con voi la mia più grande passione: l’amore per la musica e per il ballo“.

Poi non sono mancate le parole – dolcissime – per Barbara D’Urso, che è tornata sulla scena televisiva dopo il suo addio alla rete Mediaset e la sua uscita di scena da un contesto in cui ha lavorato per molti anni. “Barbara è una donna meravigliosa” – ha dichiarato La Rocca – “che sta lasciando in questo programma un grande messaggio. Ma soprattutto vi posso confermare che sta lavorando tantissimo, con dedizione, umiltà e tanto sacrificio“. Delle parole che sono sembrate, a molti utenti, un modo per rispondere alla Lucarelli e alle sue critiche dopo la performance. Infine ha concluso: “Grazie di cuore a tutti voi per essere sempre il nostro più grande supporto. Spero di essere riuscito a portarvi un pizzico di magia Pasquale“.

Il post ha subito ottenuto un grande consenso da parte del pubblico italiano, tanto che sono in tanti ad apprezzare le abilità artistiche della D’Urso, da sempre appassionata di danza.