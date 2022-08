Nuovo appuntamento con i dati di ascolto delle singole partite della Serie A, trasmesse da Dazn. Nella seconda giornata, disputatasi tra sabato 20 e lunedì 22 agosto, i match più visti sono stati Atalanta-Milan e Sampdoria-Juventus, entrambi finiti con il risultato di pareggio. La prima sfida è andata in scena domenica alle ore 20.45, mentre la seconda è stata la gara che ha chiuso il turno, ieri sera.

Nel dettaglio (parliamo di AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo), Atalanta-Milan ha registrato 1.055.372 telespettatori, mentre Samp-Juve è stata vista da 1.309.875 abbonati.

Torino-Lazio e Udinese-Salernitana, giocatesi sabato pomeriggio, sono state seguite da, rispettivamente, 240.288 e 74.150 tifosi. In serata Inter-Spezia si è avvicinata al mezzo milione di telespettatori (429.355), mentre Sassuolo-Lecce non è andata oltre i 48.371.

Nella giornata di domenica, oltre alla già citata partita del Milan, Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza delle 18.30 hanno ottenuto, rispettivamente, 127.560 e 477.280 telespettatori. In serata Bologna-Verona si è fermato a 37.761 abbonati. Per finire, ieri pomeriggio il successo casalingo della Roma contro la Cremonese ha fatto registrare 774.375 telespettatori.

Rispetto alla prima giornata si evidenzia un generale aumento dei numeri, motivato anche dal superamento (speriamo definitivo) dei gravi problemi tecnici che avevano di fatto impedito a molti abbonati di accedere alla piattaforma nel weekend 13-15 agosto. Nel prossimo turno – si parte venerdì 26 – è probabile che i dati crescano ancora, sia per la fine delle ferie estive sia per i big match in programma, come Lazio-Inter, Juventus-Roma e Fiorentina-Napoli.

Ricordiamo che i dati fin qui indicati sono contenuti nel report diffuso da Auditel che include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite il software SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky (Zona Dazn) che sono di origine campionaria (SuperPanel). Rimangono attualmente fuori dal perimetro di rilevazione gli ascolti relativi alle applicazioni per Apple TV e TV Panasonic.