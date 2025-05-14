Paramount+, tutte le novità e le uscite di maggio 2025

Maggio si annuncia come un mese ricco di novità per gli abbonati a Paramount+. Questo mese il catalogo della piattaforma streaming si arricchisce di contenuti originali, tra esclusive e grandi ritorni. Il servizio continua a offrire produzioni di grande qualità, spaziando tra una varietà di generi che oscillano tra dramma e commedia, passando per l’animazione e il thriller.

Un’offerta insomma in grado di soddisfare il palato – o meglio, i palati – di un pubblico che mostra di essere sempre più esigente. Tra le novità di Paramount+ spiccano serie e film che promettono di catalizzare l’attenzione degli spettatori grazie a trame appassionanti e interpretazioni attoriali di primo livello. Ecco tutte le novità e le uscite di maggio 2025 del servizio streaming.

Paramount+, novità e uscite di maggio 2025

Inizio di grande spessore con Il Gladiatore II, già uscito l’11 maggio 2025. Si tratta del sequel dello storico film del 2000 diretto da Ridley Scott, con Russell Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio. Il protagonista è Lucio Vero Aurelio, figlio del leggendario eroe Massimo, morto epicamente nel kolossal uscito venticinque anni fa. Lucio fa il suo ingresso al Colosseo dopo che i tirannici imperatori che ora guidano Roma si sono impossessati di casa sua.

Lucio combatterà come il padre: impavidamente e con la rabbia nel cuore per restituire onore e gloria a Roma e al suo popolo. Il Gladiatore II può fare leva su un cast stellare che riunisce Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, Connie Nielsen e Denzel Washington.

Dopo il sequel de Il Gladiatore le novità di maggio 2025 di Paramount+ proseguono con la terza stagione del medical drama Skymed, che uscirà il 16 maggio 2025. La serie segue le vicissitudini di un team di giovani medici e di piloti impegnati su aerei-ambulanze nei cieli del Canada del Nord. La stagione numero 3 di Skymed ha tutto il fascino dell’avventura ad altissime quote, in condizioni ai confini dell’impossibile. Il gruppo di medici soccorritori dovrà fare i conti con sfide del tutto inedite. E questo sia nella vita professionale che in quella privata.

Le uscite della piattaforma streaming si concludono il 30 maggio con Mobland, nuova serie crime di Guy Ritchie. I protagonisti Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan recitano nella parte dei vertici della potente famiglia Harrigan, regina del crimine organizzato di Londra, impegnata in una serratissima lotta per il potere interno e con la famiglia rivale (gli Stevenson). Cast d’eccezione anche per questa serie, che comprende Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Geoff Bell, Daniel Betts, Lisa Dwan ed Emily Barber.

Ecco l’elenco completo di tutte le uscite a maggio 2025 di Paramount+: