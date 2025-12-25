Paramount rilancia la sfida a Netflix per Warner Bros: la mossa Ellison può cambiare lo streaming

Nel risiko che sta ridisegnando la geografia dello streaming globale, Paramount Skydance non ha alcuna intenzione di farsi da parte. Dopo il via libera del cda di Warner Bros Discovery all’accordo da 82,7 miliardi siglato con Netflix per studios e attività streaming, il gruppo guidato da David Ellison torna all’attacco con un’operazione che alza l’asticella sul fronte delle garanzie finanziarie.

Paramount, investimento stellare

Il nodo principale, per il board di Warner Bros-Discovery, non era tanto il prezzo – 30 dollari ad azione, per un controvalore di circa 108,4 miliardi – quanto la solidità dell’offerta Paramount rispetto al pacchetto cash+azioni proposto da Netflix. Da qui la mossa senza precedenti: Larry Ellison, fondatore di Oracle e padre di David, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha firmato una garanzia personale irrevocabile da 40,4 miliardi di dollari a copertura dell’equity dell’operazione, impegnandosi a non toccare il trust familiare per tutta la durata della negoziazione.

Un segnale diretto agli azionisti Warner, chiamati ora a valutare se l’upgrade delle garanzie sposta davvero gli equilibri rispetto a un accordo con Netflix che è già vincolante ma ancora sottoposto ai passaggi antitrust nei vari Paesi.

Paramount, Netflix e la nuova mappa dello streaming

La partita non è solo finanziaria, ma profondamente industriale e di altissimo peso anche nel mondo dei pochi della finanza di maggior peso a livello globale.

L’intesa con Netflix riguarda principalmente gli asset dello streaming e della produzione – dagli studios Warner a HBO/HBO Max e al catalogo DC – con uno spin-off separato per le reti lineari di Discovery. Paramount, invece, punta all’intero perimetro Warner Bros Discovery: cinema, serie, piattaforme e canali via cavo, immaginando un conglomerato integrato capace di affiancare Paramount+ e le reti generaliste in una logica di gruppo globale.

Cosa cambierebbe per gli utenti

Per il mercato televisivo e streaming, anche italiano, l’esito dello scontro potrebbe avere conseguenze concrete: dal posizionamento di HBO e dei prodotti Warner sulle piattaforme, alle alleanze locali per diritti, prime visioni e finestra free-to-air. Molto dipenderà però dal giudizio delle authority: l’eventuale matrimonio tra Netflix e Warner è già nel mirino di sindacati e associazioni di categoria, che temono un’eccessiva concentrazione di potere creativo e occupazionale.

Intanto il timer è partito: l’offerta modificata di Paramount resta valida fino al 21 gennaio 2026. Fino ad allora, il cda di Warner e gli azionisti dovranno decidere se restare agganciati al treno Netflix o scommettere sulla sponda Ellison.