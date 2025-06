Paramount+, tutte le novità in uscita a marzo 2025: Happy Face, The Substance

A marzo 2025, Paramount+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film, show e reality e con il ritorno di una serie molto apprezzata. Scopri le novità in uscita su Paramount+ a marzo 2025 per trovare nuovi programmi, film e serie tv da vedere.

Le serie tv in uscita su Paramount+ a marzo 2025

Nel corso del mese di marzo 2025 su Paramount+ il titolo di punta in contemporanea con gli USA e il resto del mondo è Happy Face, thriller con Annaleigh Ashford e Dennis Quaid tratto da una storia vera. Al contrario Mobland, nuova serie tv di Guy Ritchie, sarà rilasciata dal 30 marzo ma solo negli USA, Regno Unito e Australia. Nel corso del mese arrivano in Italia due miniserie inglesi rilasciate nei mesi scorsi Stags e Insomnia.

ogni venerdì – Yellowjackets s.3

s.3 ogni domenica – 1923 s.2

s.2 7 venerdì – Stags s.1

11 martedì – Insomnia, miniserie

miniserie 21 venerdì – Happy Face s.1 (puntate settimanali)

s.1 (puntate settimanali) 28 venerdì – Dongjae, The Good or the Bastard (Corea del Sud)

(Corea del Sud) 29 sabato – NCIS: Sydney s.2 (finale di stagione)

Su Paramount+ arriva Stags serie inglese su un addio al celibato che si trasforma in un incubo. Stu e i suoi amici vanno in Sud America per la sua festa di addio al celibato ma quando un addetto alla sicurezza dell’aeroporto scopre che uno del gruppo contrabbanda cocaina, vengono tutti rinchiusi in un carcere dell’isola dove per sopravvivere i ragazzi dovranno decidere da che parte stare.

Insomnia – miniserie – 11 marzo

Adattamento del romanzo di Sarah Pinborough, Insomnia è una miniserie inglese in 6 episodi con al centro la storia di Emma che alla vigilia dei suoi 40 anni, smette di dormire. Proprio come successe alla madre quando lei aveva solo 5 anni. La donna le aveva sempre detto che condividevano lo stesso sangue cattivo e ora Emma ha paura che sia davvero così. Solo indagando il suo passato potrà scoprire la verità.

Happy Face – prima stagione – dal 21 marzo

La serie Happy Face è ispirata alla storia vera di Melissa G.Moore raccontata in un podcast e in un autobiografia. Melissa a 15 anni scopre che il padre è il serial killer noto come Happy Face. Diventata adulta ha cambiato nome e identità ma dopo anni senza contatti il padre, che nel frattempo sta scontando l’ergastolo, trova un modo per rientrare nella sua vita. Nel cast troviamo Annaleigh Ashford, Dennis Quaid e James Wolk.

Paramount+ a marzo 2025 oltre le serie tv

Il mese di marzo 2025 su Paramount+ oltre le serie tv vedrà l’arrivo di diversi film, documentari, docu-serie e delle puntate della nuova stagione di Italia Shore. Il 4 marzo arriva The Substance il film che ha rilanciato la carriera di Demi Moore, la storia di un prodotto che permette di vivere come una versione più giovane di sé stessi dividendosi il tempo in modo equo.

Il 14 marzo arriva il film italiano BFF – Best Friends Forever con Anna Ferzettti e Ambra Angiolini due amiche quarantenni che finiscono per innamorarsi dello stesso uomo. Tra gli altri film del mese c’è il thriller Hard Home (il 21) e il cartoon Transformers One (il 24).

Il 12 marzo arriva invece la versione restaurata del documentario degli anni ’80 Tom Petty: Heartbreakers Beach Party realizzato da Cameron Crowe.