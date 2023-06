Paolo Del Debbio replica alla fake news su Barbara d’Urso: “La stimo molto, è una professionista di primissima classe” (video)

E’ un fiume in piena, Paolo Del Debbio. Nella puntata di stasera di ‘Dritto e Rovescio’, in onda giovedì 15 giugno 2023, il giornalista ha avuto la possibilità di replicare alle notizie riportate, su siti e giornali d’informazione, dell’esistenza di possibili frizioni con Barbara d’Urso dopo l’intervista realizzata per omaggiare degnamente Silvio Berlusconi ad un giorno dalla morte. Il web, sui social, ha contestato a Del Debbio, con le più libere interpretazioni, la seguente frase: “Appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi, visto l’hai trattenuto per tutta l’intervista“.

Il conduttore di Rete 4 ha voluto chiarire, una volta per tutte, quello che è accaduto con la padrona di casa di ‘Pomeriggio 5’, a telecamere spente. Con l’unico intento di ristabilire la verità. Dietro le dichiarazioni dell’intervistatore, si nasconde, quindi, solo un modo sincero e umano per liberare la commozione della presentatrice, lontano dall’occhio attento dei telespettatori da casa.

Ecco la replica di Del Debbio che non lascia spazio all’immaginazione:

“Qualche imbecille sprovvisto della capacità di intendere e quindi anche di volere probabilmente… andrebbe assolto in un processo. Ha scritto, siccome l’ho intervistata martedì sulla sua conoscenza di Berlusconi. Siccome ho visto che era molto emozionata durante tutta l’intervista, ho detto: ‘Barbara finalmente è finita e puoi versare qualche lacrima’. Qualche idiota ha sostenuto che io volevo oltraggiarla, farle fare una brutta figura. Barbara d’Urso la stimo molto, è una professionista di primissima classe. Mai mi sarei permesso. Non l’ho mai fatto con nessuno, brutti imbecilli, di fare dei trabocchetti durante le interviste. Sono noto per non farli. Figuratevi se li vado a fare con una dello stesso gruppo il giorno prima dei funerali di Silvio Berlusconi. Vergognatevi. Invece di mettervi alla tastiera, studiate un libro che vi fa bene al cervello”.