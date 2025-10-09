Paolo Del Debbio: età, moglie e figli, la dieta, il lavoro all’Università, dove vive

Paolo Del Debbio, nato a Lucca il 2 febbraio 1958, è una figura di spicco nel panorama mediatico e culturale italiano. La sua carriera spazia tra giornalismo, televisione, politica e scrittura, e la sua capacità di analizzare temi complessi con un linguaggio diretto e coinvolgente lo ha reso una voce riconosciuta e apprezzata dal pubblico. Entriamo nei meandri della vita professionale e personale del noto giornalista.

La sua formazione accademica è caratterizzata da un forte interesse per la filosofia. Dopo aver ottenuto il baccellierato e la licenza in filosofia presso due importanti università romane, la Pontificia Università della Santa Croce e la Pontificia Università Urbaniana, Paolo Del Debbio si avvicina al mondo del lavoro con una solida preparazione teorica.

Paolo Del Debbio tra famiglia, politica e giornalismo

Nel corso della sua carriera, Paolo Del Debbio non ha mai nascosto il suo impegno politico, che lo ha visto tra i protagonisti della fondazione di Forza Italia. Negli anni Novanta, su richiesta di Silvio Berlusconi, si occupò di redigere il programma elettorale del partito per le elezioni politiche del 1994, un compito che svolse con il supporto di altri intellettuali e politici come Antonio Martino e Giuliano Urbani. Questo ruolo lo catapultò nella scena politica italiana, dove fu candidato presidente della Regione Toscana nel 1995, senza però riuscire a vincere. Successivamente, ricoprì il ruolo di assessore per le periferie e la sicurezza nel Comune di Milano, un’esperienza che lo avvicinò ulteriormente alla gestione della cosa pubblica.

Dal 2001, Paolo Del Debbio è giornalista pubblicista, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. La carriera televisiva di Del Debbio ha avuto inizio nel 2004 con la conduzione del programma Secondo voi su Mediaset, un talk show che trattava temi di attualità e politica. La sua abilità nel moderare e nel coinvolgere gli ospiti lo ha reso un punto di riferimento per il pubblico italiano. Dal 2010, Del Debbio ha condotto diverse edizioni di Mattino Cinque insieme a Federica Panicucci, per poi passare a Quinta Colonna nel 2012, dove ha dato vita a un programma di approfondimento politico che ha attirato un ampio seguito.

La sua capacità di trattare temi politici con un approccio critico e mai banale gli ha permesso di diventare uno dei conduttori più riconoscibili della televisione italiana. La sua figura è spesso associata a programmi serali di informazione come Dalla Vostra Parte e Dritto e Rovescio. Nel 2020 ha perso circa 27 chili con una dieta più equilibrata, ma senza fare spropositi, né in termini alimentari, né di attività fisica.

Paolo Del Debbio ha avuto una vita privata altrettanto interessante, essendo stato sposato con Gina Nieri, figura di spicco nel mondo di Mediaset, dalla quale ha avuto due figlie: Maddalena e Sara. La sua vita familiare è sempre stata discreta, lontana dai riflettori, ma non per questo meno importante.