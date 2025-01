Momenti di commozione per Paolo Crepet nel corso de La Confessione. Sul finale dell’intervista condotta da Peter Gomez, il noto psichiatra ha trattenuto a stento le lacrime quando si è trattato di ricordare il suo amico Oliviero Toscani, scomparso lo scorso 13 gennaio.

E proprio al fotografo Gomez ha chiesto di rivolgere ‘la confessione’ finale. “Questa cosa non me l’aspettavo, non sono preparato”, ha replicato uno scosso Crepet. “Cosa si dice ad un amico che è andato via? Che mi manchi. Non so perché mi hai scelto come amico, non credo di avere chissà quali capacità. Però so che siamo stati amici per trent’anni, che abbiamo fatto un sacco di cose, che non abbiamo mai litigato e che ci siamo voluti bene”.

L’ospite ha quindi voluto regalare un divertente ricordo: “L’ultimo fermo immagine è io e lui una sera in campagna, in Toscana. Dovevamo andare a cena da amici. In questa piccola strada provinciale passa un gatto nero. Io dico a Oliviero che guidava la sua mitica Land Rover: ‘Io non passo’. E lui: ‘Sarai mica scemo, nemmeno io passo’. Ci mettemmo sul lato della strada: ‘Tanto prima o poi qualcuno passerà’. Siamo stati lì quaranta minuti a ridere nel pensare a chi sarebbe arrivato. Arrivò un vecchietto con la Panda, all’oscuro di tutto. Ecco, questa è la vita ironica, terribile e divertente. Grazie per avermelo insegnato”.

Poco prima, Crepet aveva speso altre parole per l’amico, descrivendo inoltre il suo rapporto con Luciano Benetton. “Io penso che lui volesse bene a Luciano, perché ha accettato questa sfida che era prendere tutto il budget che avrebbe dato alle televisioni per la pubblicità per fare Fabrica. Disse: ‘Creiamo generazioni di nuovi grafici, pubblicitari e designer’”.