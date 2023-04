Anna Marcacci, mamma di Paolo Brosio, è morta. La notizia è giunta nella mattinata di oggi, martedì 18 aprile 2023. La donna (che aveva compiuto 102 anni lo scorso 7 aprile) si trovava alla clinica San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca) dov’era stata trasferita dopo un ricovero all’ospedale Versilia, il tutto in seguito a complicazioni del suo stato di salute.

Nata a Marina di Pisa da tempo la donna viveva in Versilia, a Vittoria Apuana con suo figlio, colui che l’ha resa celebre in tv grazie al suo spirito di gioco mai mancato. Negli anni ’90 Anna Marcacci partecipò a svariate puntate di Quelli che il calcio dell’era Fazio. Nel programma la donna mostrò tutta la sua verve e simpatia trovando apprezzamenti nel pubblico.

Nella puntata di Oggi è un altro giorno del 5 aprile scorso su Rai 1, Brosio aveva parlato a lungo di sua madre raccontando il retroscena che l’aveva portata sul piccolo schermo: “Nessuno è perfetta come lei. Io appartengo alle mamme d’arte. Mi spiego: quando io ho raggiunto un certo livello di notorietà allora Fazio continuava a chiamarmi, ma io non potevo andare perché ero dipendente Mediaset (era inviato del Tg4 di Emilio Fede, ndr). Allora hanno iniziato a chiamare lei, ma siccome lei è una carica esplosiva è tornata più volte”.

Ecco l’intervista integrale di Paolo Brosio dal programma di Serena Bortone (minuto 14)

Oltretutto, a cavallo tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del 2000, diventò anche protagonista di alcuni spot pubblicitari insieme a suo figlio.

Il ricovero della mamma di Paolo Brosio e l’annuncio della morte a Mattino Cinque

Pochi giorni fa, durante un collegamento a Mattino cinque, Brosio (intervenendo a proposito delle presunte lacrimazioni della Madonna di Trevignano) non aveva fatto segreto della sua preoccupazione per la salute di sua madre: “Sono molto triste perché mia mamma non è stata bene, e io sono qua… Sono angosciato… Purtroppo è in ospedale”.

Proprio Federica Panicucci nella puntata in onda stamattina (minuto 01:22:00) ha annunciato la scomparsa di Anna Marcacci: “Nella notte, poche ora fa, è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo“.