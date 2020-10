“Finalmente sono guarito, ho sconfitto il Covid” è un Paolo Brosio che esulta all’AdnKronos dopo un lungo periodo di stop dovuto al virus che ha contratto pochi giorni prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP.

Il 16 settembre è stato il giorno del suo ricovero presso l’Istituto clinico Casal Palocco (Roma), a poco meno di un mese da quella data il giornalista ha riscontrato la negatività del doppio tampone ed ora è pronto per entrare ‘in corsa’ nel reality show di Canale 5 fresco di allungamento come da TvBlog anticipato.

Dice Brosio:

Ora devo fare qualche giorno di recupero perché sono un po’ spossato e poi sono pronto ad entrare nella Casa dell ‘Gf Vip’. Finalmente torno a vivere è stato un incubo, sono stato chiuso in isolamento per 25 giorni e sono anche fortunato perché c’é gente che rimane positiva anche per più di un mese. Grazie a Dio non ho avuto problemi respiratori, solo una tosse secca, dissenteria e un pò di febbre. Ora mi sento benissimo.