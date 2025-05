Paolo Bonolis e la chiamata (inaspettata) a Stefano De Martino: “Mi ha detto no”

E’ un periodo di grande organizzazione per Paolo Bonolis su cui soffia il vento delle indiscrezioni sui suoi progetti televisivi. Archiviati definitivamente i pettegolezzi sulla fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, il presentatore romano, in queste ore tiene banco sulle pagine di approfondimento televisivo per alcune novità che riguardano il suo futuro in Mediaset, ma anche per ciò che è successo recentemente. E il suo nome si accosta a quello di Stefano De Martino.

Il giovane presentatore napoletano, che ha firmato un contratto pluriennale con la Rai e che sta cavalcando un successo strepitoso con una conduzione brillante e fruttuosa in termini di ascolti di Affari Tuoi, è stato contattato dal volto nolto di Avanti un altro!

Proprio il celebre e goliardico programma condotto da Bonolis rappresenta il filo che lo lega a De Martino, anche se solo per il tempo di una proposta inaspettata, ormai ampiamente nota al pubblico. Che sia proprio l’ex ballerino di Amici a diventare l’erede dello show più stravagante della televisione? Si tratta per adesso solo di un miraggio.

Lo stile del primo Paolo Bonolis

Avanti un altro! si o no? Al momento Paolo Bonolis è in onda con le repliche ma sono previste nuove puntate per la prossima stagione televisiva. Nel frattempo il conduttore è alle prese con un’agenda ricca di colpi di scena che lo vedono al centro di grandi cambiamenti.

Dopo settimane di indiscrezioni, il conduttore ha confermato che lavorerà presto con Maria De Filippi nel programma di Canale 5, Tu si que Vales. Intervistato da Superguida Tv durante l’evento benefico “Tennis e Friends”, Bonolis ha detto: “Sarà un piacere lavorare con Maria De Filippi”, confermando così la sua presenza nella giuria dello show. Si tratta di un cambiamento significativo per il programma, che starebbe rivedendo i criteri di casting per portare sempre più leggerezza e divertimento al pubblico.

Ma c’è un retroscena interessante che tira in ballo anche Stefano De Martino e Avanti un altro! Sempre a “Tennis & Friends”, Bonolis ha confermato pubblicamente di aver pensato a Stefano De Martino come suo possibile successore alla conduzione del programma, show che lo stesso Bonolis si sta preparando a lasciare. Paolo lo voleva come suo successore ma quando glielo ha proposto, De Martino gli ha svelato che stava per prendere la conduzione di Affari Tuoi. “Sì, lo avevo pensato e ci avevo parlato. Invece sta avendo una carriera splendida e sicuramente andrà sempre meglio. È un bravo ragazzo”. Ha risposto il presentatore ai microfoni di Super Guida TV.

Un dettaglio in realtà che era già stato anticipato dall’ex moglie Sonia Bruganelli durante la sua ospitata a Obbligo o Verità: “Paolo Bonolis lo voleva come suo successore ad Avanti un altro, ma quando glielo ha proposto, De Martino gli ha svelato che stava per prendere la conduzione di Affari Tuoi. So che hanno parlato parecchio, in effetti De Martino mi ricorda molto lo stile del primo Paolo nel modo in cui conduce, anche se esteticamente sono un po’ diversi“. Le parole dell’ex volto di Ballando con le Stelle.

L’imprenditrice, secondo i rumor starebbe avendo sempre più peso nelle decisioni professionali di Paolo Bonolis, da quando quest’ultimo ha lasciato l’agenzia di spettacolo di Lucio Presta, Arcobaleno Tre.