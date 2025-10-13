Paolo Belli dimagrito a Ballando con le Stelle: i chili persi e i retroscena sul programma

Dopo due decenni trascorsi come conduttore di Ballando con le Stelle, Paolo Belli ha finalmente accettato la sfida di scendere in pista come concorrente. Un passo che, come racconta con la sua solita ironia e schiettezza emiliana, gli ha cambiato la vita.

“Più magro di dieci chili, più leggero nell’anima e più innamorato che mai della mia famiglia”, afferma con un sorriso, sottolineando come questa esperienza gli abbia dato non solo una nuova forma fisica, ma anche una nuova consapevolezza di sé.

La trasformazione di Paolo Belli

Belli racconta che all’inizio, quando Milly Carlucci lo ha invitato a partecipare come ballerino, credeva fosse uno scherzo. “Mi guardavo intorno per cercare le telecamere di Scherzi a parte,” confessa. Ma quando ha capito che la proposta era seria, ha provato una sensazione di paura mista a riconoscenza. “La paura nasceva dal fatto che non ballavo da quando ero piccolo, ma ho anche sentito che Milly mi stava facendo un dono enorme, dandomi la possibilità di rimettermi in gioco dopo tanti anni”. Un’opportunità che non solo ha trasformato il suo corpo, facendolo perdere dieci chili in tre settimane, ma che gli ha anche donato una nuova energia e vitalità. “Non c’era dieta, solo prove e risate, ma anche la paura di sbagliare che alla fine è diventata energia positiva.”

La famiglia è il nucleo più importante per Paolo Belli. Insieme a Deanna da 45 anni, ha costruito una vita solida, fatta di rispetto, amore e dialogo. Nonostante le difficoltà, il segreto del loro amore duraturo è la capacità di stare sempre uno accanto all’altro. “Ci confidiamo e ci rispettiamo. Quando Milly mi ha chiesto di partecipare a Ballando, Deanna mi ha detto: ‘Ti meriti questa opportunità, ma ti prego, non farmi vergognare’”, racconta con una risata. E dopo la prima puntata, quando Deanna gli ha detto “Sono orgogliosa di te”, Paolo non ha potuto fare a meno di emozionarsi.

Oggi, il cantante e conduttore è anche nonno di due bambini. “Essere nonno è la mia seconda giovinezza”, confessa. “Gioco più di loro, corro, mi travesto. Sono un Peter Pan”. La sua passione per la vita e la voglia di divertirsi è contagiosa anche nei confronti dei suoi nipoti, a cui non manca di fare regali e coccole. “Mi rimproverano sempre, ma non posso fare a meno di viziarli un po’”.

Infine, riguardo alla sua esperienza a Ballando con le Stelle, Belli ammette che la danza gli ha dato una nuova leggerezza, facendolo sentire come se avesse vent’anni. “Se prima ti avrei detto che mi sentivo più a mio agio come conduttore, ora ti dico che entrambi i ruoli mi danno la stessa soddisfazione. Ballare mi ha liberato, mi ha fatto riscoprire il gusto del rischio”. E mentre Milly Carlucci continua a essere il pilastro dello show, Belli non nasconde la sua stima per la collega: “Milly ha già vinto. Dopo vent’anni, continuare a mantenere uno share sopra il 25% è un grande risultato. La cosa più importante è fare le cose bene, con rispetto per il pubblico”.