Paola Iezzi, no al matrimonio e ad un figlio: “La mia è una scelta…”

La cantante di Paola&Chiara, nonché giudice di X Factor, ha sorpreso i fan con una dichiarazione sincera che rompe gli schemi tradizionali della cultura italiana, in generale mondiale. A 50 anni compiuti, l’artista milanese sta vivendo un momento di grande energia e rinnovamento personale, grazie anche all’avventura davanti al palco del celebre talent, che ha saputo regalarle nuove sfide e prospettive inaspettate. Eppure, al di là dei riflettori, Paola non ha mai avuto paura di ammettere che alcune scelte di vita – considerate da molti “obbligate” – non fanno parte del suo percorso.

È stata lei stessa a dichiarare senza mezzi termini, durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, che non si è mai sentita attratta dall’idea del matrimonio né dal desiderio di maternità. Una posizione netta, che in un mondo ancora legato a determinati schemi continua a far discutere. Ma, come spiega la cantante, non si tratta di un rifiuto dettato da pregiudizi o paure: è semplicemente la consapevolezza che ogni donna ha il diritto di scrivere la propria storia seguendo le proprie reali inclinazioni.

L’esperienza a X Factor come punto di svolta

Il talent show targato Sky è stato per Paola una vera occasione di rinascita. L’artista ha raccontato di aver affrontato il debutto come giudice con mille dubbi e incertezze: temeva l’accoglienza del pubblico, non conosceva bene i colleghi di giuria e non sapeva come avrebbe reagito a un contesto così diverso rispetto alla sua carriera da interprete. Con il passare delle puntate, però, ha trovato un equilibrio inatteso, scoprendo lati di sé che nemmeno immaginava.

Oggi affronta la seconda stagione con maggiore sicurezza. Accanto a lei ci sono Achille Lauro, Jake La Furia e Francesco Gabbani, con i quali non mancano i confronti accesi. Se con i primi due l’intesa è ormai consolidata, con Gabbani il rapporto è fatto di frequenti discussioni tecniche, ma sempre costruttive. Un confronto che, come sottolinea Paola, arricchisce entrambi e testimonia quanto sia ancora viva la sua curiosità musicale.

Non sono mancati i momenti difficili. Lo scorso anno, molte delle sue decisioni ai Live furono bersaglio di critiche sui social, con accuse di aver penalizzato i propri talenti. Paola non si è nascosta: ha riconosciuto i limiti di alcune scelte, ma ha difeso con fermezza la propria coerenza artistica. “Seguo l’istinto”, ha spiegato, ribadendo di non sentire il bisogno di vincere a tutti i costi, perché la musica è fatta di libertà e di punti di vista differenti.

Ed è proprio questa libertà che Paola rivendica anche nella sua vita privata. Non aver desiderato un marito o dei figli non significa vivere con un vuoto: “La mia è stata una scelta, e naturalmente mi spiace per tutte le persone che desideravano un figlio e non lo hanno potuto avere. Non avere figli, nel mio caso, è stata una scelta consapevole: è ovvio che ogni scelta porti con sé una rinuncia, e io ho rinunciato a essere una madre biologica. Penso, però, di averla compensata e sublimata con un lavoro e un compagno che amo moltissimo. Aggiungo anche che dovremmo iniziare a cambiare mentalità sulla famiglia: sarebbe bello superare una volta per tutte delle posizioni vecchie di secoli per abbracciare il futuro.”