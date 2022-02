Paola Iezzi a Detto Fatto: “Vamos a Bailar fu scartata a Sanremo 2000”

Ospite di ‘Detto Fatto’, oggi, martedì 1 febbraio 2022, Paola Iezzi, in qualità di commentatrice della settantaduesima edizione del ‘Festival di Sanremo‘, ha rivelato, per la prima volta, un aneddoto inedito di una delle canzoni più iconiche del ventunesimo secolo, ovvero ‘Vamos a Bailar (Esta vida nueva)’. Il brano, inciso con la sorella Chiara, fu scartato dalla kermesse festivaliera. Nell’estate dello stesso anno, però, il pezzo diventò il tormentone, per eccellenza (conquistando il quinto piazzamento tra i singoli più venduti nel 2000):

Fu bocciato a Sanremo. Noi la presentammo nel 2000. Fu clamorosamente bocciato dalla commissione presieduta dal compianto Sergio Bardotti, allora direttore artistico. Chiese anche scusa. Fu anche liquidata con male parole. Sergio chiese scuse e ci disse: ‘Scusate non abbiamo capito un bip. E’ Vamos Bailar. Ha fatto successo non solo in Italia ma in tutto il mondo.

La cantante si è esibita, con chitarra e voce, sulla canzone ‘aiutata’ dalla padrona di casa, Bianca Guaccero, da Jonathan Kashanian e da La Mario, ospite di puntata. Con la conduttrice del factual di Rai 2, la Iezzi ha duettato sulle note di ‘E dimmi che non vuoi morire’, portato al successo da Patty Pravo nel Sanremo 1997. Il pezzo, classificatosi al secondo posto, fu scritto da Vasco Rossi per il testo e da Gaetano Curreri per la musica.

A proposito di ‘Sanremo’, risale al 2002, una hit che portava per titolo ‘Festival’. Il pezzo replicò, in parte, il successo del precedente brano. La canzone fu tradotta anche in spagnolo (‘Noche magica’) e in inglese (‘Heart Beatin’).