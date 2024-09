Paola Ferrari e la frecciata a Lilli Gruber: “Al Tg1 disse che Lazio-Milan era finita ‘o’ a ‘o'”

Una frecciata, nemmeno troppo sottile, rivolta a Lilli Gruber. A lanciarla è stata Paola Ferrari, ospite di Piero Chiambretti a Donne sull’orlo di una crisi di nervi. La conduttrice di Novantesimo Minuto ha ironizzato sulla giornalista di La7 evocando una presunta gaffe che quest’ultima avrebbe commesso ai tempi della conduzione del telegiornale. “Una volta in Rai durante il Tg1 gli arrivò una notizia: ‘vi informo che è finita Lazio-Milan, o a o’”.

Stando al racconto della Ferrari, la Gruber avrebbe quindi scambiato il punteggio di zero a zero per due ‘o’, leggendole come tali. Un aneddoto favorito da un precedente filmato, proposto da Chiambretti, che mostrava lo scivolone compiuto anni fa a Bergamo Tv da Ludovica Pagani, che lesse la classifica si Serie A confondendo i punti in classifica con i posizionamenti delle singole squadre.

Nel corso dell’intervista, la Ferrari ha precisato quale sia il suo pensiero in merito alla categoria femminile: “Non difendo le donne per le donne, per me gli steccati non esistono. Difendere le donne per i loro diritti è un altro discorso. Di donne ne ho incontrate di meravigliose e anche di molto cattive. La cattiveria non è solo negli uomini, non le difendo a prescindere”.

Lo storico volto di Rai Sport si è quindi espressa su alcune sue colleghe, a partire da Diletta Leotta, tanto criticata in passato: “Non trovo sia giusto puntare molto sull’immagine di donna sexy in un ambiente dove bisogna ancora combattere contro il maschilismo. Non si combatte il patriarcato facendo vedere il lato b, come ha fatto per esempio Elodie”.

Parole al miele sono state invece rivolte nei confronti di Giorgia Rossi e Federica Masolin. “La Rossi è molto brava, ma non deve scimmiottare la Leotta. Dal punto di vista professionale è di un’altra categoria”. Ancor più entusiasta il giudizio sulla collega di Sky: “Mi piace un sacco, è perfetta perché è bella senza essere bellissima. Piace a tutti, ha una grande energia solare dentro”.