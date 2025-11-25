Paola Cortellesi: età, marito e figli, laurea, dove vive, la vera storia d’amore con Valerio Mastrandrea

Paola Cortellesi: tra le attrici più amate del panorama cinematografico italiano, che ha ottenuto un ottimo riscontro nell’ultimo periodo, grazie al film C’è ancora domani, da lei diretto. Originaria di Roma e nata nel 1973, l’attrice ha conseguito da giovanissima il diploma al Liceo Scientifico e si è poi iscritta all’Università presso la facoltà di Lettere e Filosofia, che ha però abbandonato per intraprendere la strada della recitazione. Ha infatti approfondito questo ambito presso la scuola del Teatro Blu di Roma, diretta da Beatrice Bracco, famoso per essere Acting trainer di B. Bracco.

Le è stato inoltre conferito, di recente, il titolo di Dottore Honoris Causa in Scienze Infermieristiche e Sanità pubblica presso l’Università di Roma Tor Vergata, per il suo impegno in battaglie civili e il sostegno a temi come la sanità pubblica e la cura della persona. L’ateneo ha infatti spiegato che “la decisione nasce dalla volontà dell’Università di Roma Tor Vergata di riconoscere non solo il suo straordinario percorso artistico, ma anche la capacità di trasmettere, attraverso la sua opera, valori profondamente connessi alla missione della sanità pubblica e dell’infermieristica: la cura, la prevenzione, l’equità, il sostegno alle fragilità“.

I primi passi e il successo

Dopo le prime esperienze in teatro e in radio, ha mosso i primi passi nel mondo televisivo e ha saputo creare personaggi in programmi satirici come Mai dire Gol della Gialappa’s Band. Un successo che le ha dato la possibilità di aprire le porte del cinema e di vincere il David di Donatello come Miglior attrice protagonista per il film Nessuno mi può giudicare.

Il momento più alto della sua carriera è arrivato appunto nel 2023, quando ha debuttato alla regia di C’è ancora domani, di cui è stata anche sceneggiatrice e protagonista. Questo progetto le ha fatto vincere il David di Donatello, consacrandola una delle artiste più complete del panorama italiano.

La vita privata e l’amore con Valerio Mastandrea

Nel corso degli anni, l’attrice ha avuto diverse relazioni importanti con colleghi del mondo dello spettacolo. C’è infatti stato l’amore con Valerio Mastandrea, con cui è rimasta in ottimi rapporti nonostante la separazione. I due hanno anche diretto un teatro a Roma. Paola è stata inoltre legata a Rocco Tanica, membro della band Elio e le Storie Tese, con cui ha lavorato nel programma Mai dire Gol. Il suo grande amore è però stato il regista Riccardo Milano, con cui si è sposata nel 2011 dopo nove anni di fidanzamento. Loro si sono conosciuti sul set del film Il posto dell’anima, dove Milani era regista e Paola protagonista. Nel 2023 è nata la figlia Laura.