Un’ex poliziotto diventato barista, vegano ed ecologista, è il protagonista di Panda la nuova serie tv francese in onda su Rai 2 da lunedì 8 luglio 2024. A interpretare il protagonista Victor Pandaloni soprannominato Panda, è il cantante Julien Doré, mentre accanto a lui Ophelia Kolb è la poliziotta con cui dovrà interagire. Perché puoi togliere un poliziotto dalla sua città e dalla sua divisa, ma non puoi togliergli l’istinto per le indagini.

Panda, in onda per tre settimane, si presenta come un poliziesco leggero, intriso di commedia e ironia, immerso nella cornice delle spiagge della Camargue, zona costiera francese che affaccia sul Mediterraneo. Curiosi di scoprire questa nuova serie tv che ci farà compagnia nel corso dell’estate?

Panda Rai 2, la trama

Panda è il soprannome del protagonista, Victor Pandaloni, inevitabilmente l’anima della serie, un ex’ poliziotto che dopo un caso andato male, ha deciso di lasciare la professione. Abbandonata la città, Victor si rifugia in un angolo remoto delle Camargue. insieme al figlio adottivo Roman di 16 anni, dove gestisce un piccolo bar sulla spiaggia. Ma nonostante abbia cambiato vita, l’istinto del poliziotto e la passione per le indagini restano una parte centrale della sua vita.

Nel corso della prima puntata un criminale si rifugia nel suo bar mentre è inseguito dalla giovane poliziotta Lola. Panda è costretto a seguirla in questura e scopre che il suo ex capo non lo ha mai ufficialmente rimosso dalla polizia, quindi ufficialmente è ancora poliziotto. Un po’ costretto ma anche per passione, Panda decide di tornare in servizio ma anche di farlo a modo suo: quindi non arriva prima delle 11, non porta mai armi e senza violenza.

Per la rigorosa Lola sarà difficile interagire con questo poliziotto, vegano, pacifista, in ciabatte e camice hawaiane, ma come sempre capita in questo genere di serie tv in cui due opposti si ritrovano a collaborare, i due finiscono per trovare un punto d’incontro e ad apprezzarsi.

Panda Rai 2, il cast

La serie tv è stata scritta da Thomas Mansuy e Mathieu Leblanc, il protagonista è interpretato da Julien Doré, cantautore e attore è anche lui ecologista e impegnato contro il riscaldamento globale come il suo personaggio.

Julien Doré è Panda – Victor Pandaloni

Ofelia Kolb è Lola

Gustave Kervern è il commissario Messina

Helene Vincent è Therese

Maxece Laperouse è Stan

Mathias Bour è Roman figlio adottivo del protagonista

Panda Rai 2, quante puntate sono?

La serie è composta da solo 6 puntate da 50 minuti. Rai 2 le manda in onda al ritmo di due per volta, tre prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 22 luglio.

Panda in streaming su RaiPlay

Le puntate saranno in streaming in Italia su RaiPlay. In Francia, dopo la messa in onda dello scorso novembre su TF1, la serie è approdata su Disney+.

Panda 2 stagione, si farà?

Sì, Panda avrà una seconda stagione, le cui riprese sono avvenute nella primavera del 2024. La prima stagione ha ottenuto un ottimo risultato in termini di ascolto in Francia con oltre 7.7 milioni di spettatori per il primo episodio nei primi 7 giorni, calcolando quindi anche l’on demand.

Panda Rai 2, dov’è girato?

Le riprese della serie si sono svolte in Camargue, la regione della Francia affacciata sul Mediterraneo, che ospita il delta del Rodano, considerato il più ampio delta europeo.