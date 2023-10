Oggi, lunedì 30 ottobre, verrà consegnato il Pallone D’Oro 2023. La 67esima edizione del premio calcistico più prestigioso al mondo si terrà questa sera al Théâtre du Châtelet di Parigi.

La lista completa dei calciatori finalisti di questa 67esima edizione, svelata da France Football, il periodico sportivo francese ideatore e organizzatore del premio, è composta da Lionel Messi, Erling Haaland, André Onana, Josko Gvardiol, Karim Benzema, Jamal Musiala, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Randal Kolo Muani, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Emiliano Martínez, Khvicha Kvaratskhelia, Rúben Dias, Nicolò Barella, Yassine Bounou, Martin Ødegaard, Julián Álvarez, Ilkay Gündogan, Vinícius Júnior, Rodri, Lautaro Martínez, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Kim Min-jae, Victor Osimhen, Luka Modric e Harry Kane.

Il favorito per la vittoria è senza dubbio Leo Messi, attualmente in forza agli statunitensi dell’Inter Miami, che, circa un anno fa, in Qatar, alzava la tanto agognata Coppa del Mondo con la maglia della nazionale argentina. Anche Erling Haaland, però, è reduce da una stagione strepitosa grazie al triplete conquistato con la maglia del Manchester City. Ricordiamo che il detentore del Pallone D’Oro è Karim Benzema, ex Real Madrid, oggi in forza all’Al-Ittihād.

Durante la serata, inoltre, verranno assegnati il Pallone D’Oro femminile (la favorita è Aitana Bonmatí del Barcellona), il Trofeo Kopa, riservato al miglior giocatore Under 21, e il Trofeo Yashin, che verrà consegnato al miglior portiere.

La cerimonia di premiazione andrà in onda in diretta su Mediaset e su Sky Sport.

Per quanto riguarda Mediaset, l’evento andrà in onda sul canale 20 e in live streaming su Sportmediaset.it. Il team SportMediaset che seguirà la cerimonia da studio sarà composto da Monica Bertini, Massimo Callegari e Riccardo Trevisani. L’appuntamento è per le ore 20:30.

Su Sky, invece, la consegna del Pallone D’Oro potrà essere seguita in diretta a partire dalle ore 21:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e in streaming su NOW. La cerimonia sarà seguita in studio da Gianluigi Bagnulo, con la partecipazione di Paolo Condò e Federico Zancan.