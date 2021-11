Domani, lunedì 29 novembre, a Parigi al Theatre du Chatelet si terrà la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2021, arrivato quest’anno alla sua 65esima edizione. L’evento in Italia sarà trasmesso in diretta da Sky e da Mediaset, in serata. Di seguito il dettaglio della programmazione. Va ricordato che nella stessa serata saranno inoltre assegnati il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa e il Trofeo Yashin, rispettivamente riservati alla Migliore Calciatrice del Mondo, al Miglior Giocatore Under-21 e al Miglior Portiere.

Pallone d’oro 2021, la cerimonia di consegna in diretta su Mediaset

Appuntamento a partire dalle ore 19.45 su 20, canale tematico Mediaset diretto da Marco Costa. Studio condotto da Monica Bertini, con Massimo Callegari e Riccardo Trevisani. Inviato nella capitale francese Angiolo Radice.

Pallone d’oro 2021, la cerimonia di consegna in diretta su Sky

Appuntamento dalle ore 20 su Sky Sport 24 (e poi su Sky Sport Uno, Sky Sport Football) per una puntata speciale di Mondogol con Gianluigi Bagnulo, Paolo Condó e Andrea Marinozzi che accompagneranno i tifosi e seguiranno l’evento dal red carpet fino alla proclamazione del vincitore con incursioni live, affidate a Matteo Barzaghi, inviato a Parigi. 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, in streaming su NOW,

Pallone d’Oro 2021: i candidati

Sono 30 le stelle in lizza per aggiudicarsi il premio individuale più prestigioso in ambito del mondo del calcio. Nell’elenco ci sono sette rappresentanti della Serie A e cinque italiani: Donnarumma, Bonucci, Barella, Chiellini, Jorginho, Kjaer e Lautaro Martinez.

I favoriti dell’edizione sono Lionel Messi, che ha vinto la Coppa America con l’Argentina, Jorginho, che ha conquistato la Champions League con il Chelsea e l’Europeo con l’Italia e, soprattutto, il bomber del Bayern Monaco, Robert Lewandowski.

La lista completa dei finalisti, rivelata da France Football, ideatrice e organizzatrice del premio, è composta da: Jorginho, Donnarumma, Bonucci, Barella, Chiellini, Kjaer, Lautaro Martinez, Bruno Fernandes, Messi, Cristiano Ronaldo, Kantè, Mbappè, Benzema, Mahrez, Gerard Moreno, Pedri, De Bruyne, Lukaku, Lewandowski, Haaland, Sterling, Kane, Foden, Mount, Ruben Dias, Neymar, Salah, Modric, Suarez e Azpilicueta.