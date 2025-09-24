Pallavolo, Italia-Belgio, rivincita decisiva: i quarti di finale ai Mondiali | Precedenti, dichiarazioni, dove vederla in TV

L’Italia punta a un riscatto diretto e dopo la sconfitta subita nella fase a gironi dal Belgio, e sono proprio i Leoni che incrociano di nuovo la strada degli Azzurri nei quarti di finale

È il momento della verità per l’Italia ai Mondiali di pallavolo. Due belle vittorie, poi la sconfitta al tie-break in una sfida non particolarmente bella ma nemmeno molto fortunata per gli Azzurri contro il Belgio. Ma adesso gli Azzurri sono in fiducia dopo il 3-0 all’Argentina.

Mondiali: ottavi di finale, Italia-Belgio,

La vittoria contro l’Argentina ha mostrato una squadra ordinata in ricezione e concreta in cambio-palla. Di fronte un Belgio organizzato e fisico, già capace di sorprendere gli azzurri al tie-break nella fase a gironi, il CT invita a non vivere la sfida come una rivincita, ma come una gara secca da gestire con lucidità: “L’approccio giusto sarà proprio quello di evitare questo tipo di impostazione, è una gara secca che dobbiamo affrontare con lucidità e senza il peso di una sconfitta che ormai è alle spalle – dice De Giorgi – sicuramente la partita persa contro il Belgio ci ha lasciato degli spunti e insegnato delle cose. Ma dopo ogni partita si riparte da zero. Dovremo cercare di affrontare il Belgio partendo meglio di come siamo partiti la settimana scorsa. Ma questo vale sempre e comunque, qualsiasi sia l’avversario”.

Anche Mattia Bottolo parla di un match che deve nascere dai presupposti che ha lasciato sul campo la vittoria contro l’Argentina: “Era da un po’ che cercavamo di esprimerci sui livelli di domenica, a tratti ci siamo riusciti, ma mai in modo così intenso e completo. Quella con l’Argentina è stata una di quelle partite durante la quale vedi che la squadra è presente in tutti i fondamentali e riesce a esprimersi bene. Dobbiamo ripartire da qui…”

Probabili sestetti

Italia: Giannelli (S), Romanò (O), Michieletto, Lavia (S), Galassi, Russo (C); Balaso (L). All. De Giorgi.

Belgio: D’Hulst (S), Reggers (O), Deroo, Rousseaux (S), Van de Velde, (un C tra i più utilizzati); Stuer (L). All. Zanini.

Italia-Belgio, orario e dove vederla

Si gioca oggi, alle 09.30 italiane a Manila. Diretta Rai 2; streaming su RaiPlay, RaiNews.it e sulla piattaforma internazionale VBTV. Match disponibile anche su DAZN per tutti gli abbonati.

Il tabellone dei Mondiali

La vincente della sfida tra Italia e Belgio affronterà la vincente del match tra Polonia e Turchia, in programma immediatamente dopo la sfida degli Azzurri. Gli altri due quarti di finale Repubblica Ceca-Iran e USA-Bulgaria si giocheranno invece domani. Semifinali sabato, finali domenica sempre alla Mall of Asia Arena di Pasay, Manila.