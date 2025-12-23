Pallavolo A1 femminile: turno prenatalizio tra big match, salvezza e il caso Malual che scuote il campionato | Il programma in TV e in streaming

La Serie A1 femminile di Pallavolo arriva alla giornata del 23 dicembre con un turno infrasettimanale, siamo già alla terza giornata del girone di ritorno, che anticipa le feste, ma che in realtà porta con sé temi pesanti: la corsa al vertice con Conegliano e Scandicci sempre più solide, la lotta per i playoff che si accende dietro di loro, e una zona salvezza che resta strettissima e con spazio per pochi colpi a vuoto.

Il caso Malual

In mezzo, il caso che negli ultimi due giorni ha scosso l’intero ambiente: lo sfogo pubblico di Adhu Malual, schiacciatrice azzurra di Monviso, bersaglio di insulti e cori razzisti di una parte del suo stesso pubblico.

La giornata odierna non può prescindere da questa vicenda. Il post pubblicato dall’atleta sui social – fermo, lucido e doloroso – ha riportato al centro la responsabilità degli ambienti sportivi e la necessità di distinguere tra tifo e ostilità gratuita. Un episodio che colpisce l’immagine del volley italiano e che la Lega ha già condannato con decisione, mentre Monviso Volley ha espresso solidarietà totale alla giocatrice. Il tema accompagnerà inevitabilmente anche la partita del club piemontese stasera, perché parlare di sport senza parlare del clima che lo circonda sarebbe un esercizio incompleto.

“Ho giocato in casa ma non mi sono sentita a casa” ha scritto Adhu raccontando di avere ascoltato fischi e insulti, anche di carattere razzista, per alcuni errori commessi nel corso della sua ultima partita persa in casa sabato contro Macerata (2-3). Frasi irripetibili, rivolte anche ai suoi stessi genitori, presenti in tribuna: “C’è una linea sottile tra il tifo e la mancanza di rispetto. Ieri sera quella linea è stata superata più volte. E quando a pagarne il prezzo non è solo l’atleta in campo, ma anche la squadra e la sua famiglia sugli spalti, allora il problema non è sportivo. È umano. Io continuerò a fare il mio lavoro. Con dignità. Con professionalità…” scrive Adhu sulla sua pagina personale. E a questo punto ci si attende una presa di posizione seria da parte della parte sana del movimento e delle istituzioni del volley in Italia.

Le big in campo: Conegliano, Scandicci e Milano

Il quadro tecnico della giornata offre subito un piatto forte: Conegliano–San Giovanni in Marignano. La capolista, ancora imbattuta, viaggia spedita e ritrova davanti una squadra in ripresa, rinvigorita dall’arrivo della cinese Yushan Zhuang. Le venete hanno ritrovato fluidità e gestione, con Haak e Lubian in grande forma.

Scandicci, fresca campionessa del Mondo, affronta Cuneo in un match che sembra già scritto, ma che per le piemontesi rappresenta un’ultima chiamata per restare agganciate al treno salvezza. Antropova continua a tirare il gruppo, la squadra gira, e in casa toscana si respira fiducia.

Milano, invece, fa visita a Vallefoglia: due squadre in salute, con le marchigiane trascinate da Giovannini e le lombarde che hanno mostrato una delle prestazioni più convincenti della stagione nel netto successo su Chieri. Egonu sta ritrovando brillantezza e i risultati lo dimostrano.

Scontri chiave nella parte centrale della classifica

Chieri–Novara è, a tutti gli effetti, la partita più equilibrata della giornata: Chieri cerca risposte dopo Milano, Novara vuole continuità dopo il successo in rimonta su Busto. Il peso delle individualità – da Tolok a Danesi – può fare la differenza.

Bergamo, reduce dalla terza sconfitta consecutiva, ha appena annunciato la sua separazione dal tecnico Carlo Parisi. Al momento non c’è alcuna ufficializzazione circa un nuovo tecnico, in panchina dovrebbe andare il secondo, Marcello Cervellin. Alla Chorus Line c’è la UYBA in un match che vale doppio: salvezza, fiducia e morale. Lo stesso vale per Monviso–Perugia, due squadre che hanno bisogno di punti, equilibrio e stabilità.

Chiude Macerata–Firenze, un incrocio che potrebbe ridisegnare la parte bassa della classifica.

Il programma delle partite, e dove vederle

Tutte le partite della Serie A1 femminile 2025/26 sono disponibili in diretta e on demand sulla piattaforma VBTV con tre partite, quelle di Chieri, Vallefoglia e Conegliano, in diretta in streaming anche su DAZN.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Igor Gorgonzola Novara, ore 19.30

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Numia Vero Volley Milano, ore 20.00

Bergamo – Eurotek Laica Uyba, ore 20.30

Wash4green Monviso Volley – Bartoccini-Mc Restauri Perugia, ore 20.30

Cbf Balducci Hr Macerata – Il Bisonte Firenze, ore 20.30

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Omag-Mt San Giovanni In Marignano, ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci – Honda Cuneo Granda Volley, ore 20.30