Pallanuoto Femminile, c’è Italia-Serbia: orario, dove vederla in diretta e streaming, Europei Funchal 2026

Gli Europei di pallanuoto femminile entrano nel vivo con Italia-Serbia: dove vederla in diretta tv su Rai Sport HD e streaming, orario e situazione del girone C.

Il Setterosa torna subito in acqua agli Europei di pallanuoto femminile 2026 in corso a Funchal, in Portogallo, sull’isola di Madeira. Dopo l’esordio vincente contro la Croazia (24-12), le azzurre del ct Carlo Silipo affrontano oggi lunedì 27 gennaio alle ore 13.15 la Serbia nello scontro al vertice del girone C della prima fase.

Pallanuoto Femminile, gli Europei femminili di Funchal

Italia e Serbia sono appaiate in testa al gruppo a quota 3 punti: le azzurre hanno dominato la Croazia con un margine enorme mentre le balcaniche hanno faticato più del previsto superando di misura la Turchia per 9-8. La sfida odierna potrebbe già essere decisiva per il primo posto nel girone, che garantirebbe un accoppiamento teoricamente più favorevole nella seconda fase a eliminazione diretta.

Il girone C e il cammino delle azzurre

Nel girone C insieme a Italia e Serbia ci sono anche Croazia e Turchia. Il Setterosa ha debuttato con una prestazione convincente battendo le croate 24-12, mentre la Serbia ha sofferto più del previsto contro le turche vincendo solo 9-8. L’ultima partita del girone per le azzurre sarà domani, alle ore 10.00, contro la Turchia.

Passano alla seconda fase le prime due classificate di ogni girone. L’Italia, in caso di qualificazione, finirà nel girone E dove incontrerà le prime due del gruppo A, dove è probabile la presenza della Grecia.

Il formato degli Europei

Il torneo prevede 16 nazionali divise in quattro gironi da quattro nella prima fase. Le prime due di ogni gruppo accedono alla seconda fase a gironi (gironi E ed F), portando con sé i punti conquistati contro l’altra squadra qualificata. Le terze e le quarte si sfidano nei gironi G e H per i posti dal 9° al 16°.

Al termine della seconda fase, le prime due dei gironi E ed F disputeranno le semifinali per le medaglie, mentre le altre squadre si affronteranno nelle semifinali per il 5° posto. Le finali sono in programma il 5 febbraio.

Gli Europei maschili: trionfo della Serbia

Il tutto subito dopo la conclusione, a Belgrado, del torneo maschile degli Europei con il trionfo della Serbia padrona di casa. I balcanici hanno conquistato l’oro battendo in finale l’Ungheria per 10-7, confermandosi una delle grandi potenze mondiali della disciplina. Il Settebello italiano dopo la sconfitta contro la Serbia in semifinale si è accontentata del quarto posto, al termine di una finalina di consolazione molto deludente che si è chiusa 12-5 per la Grecia, già vittoriosa anche nella seconda fase del torneo contro gli Azzurri.

Dove vedere Italia-Serbia in diretta tv e streaming

Italia-Serbia di pallanuoto femminile, valida per la seconda giornata del girone C degli Europei 2026, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). La partita sarà visibile anche in streaming gratuitamente su RaiPlay (sito e app) e sulla piattaforma Eurovision Sport.

Prima palla in gioco alle ore 13.15 dalla piscina olimpica di Funchal. Collegamento in diretta a partire dalle 13.00 con presentazione delle formazioni e analisi tattica pre-gara.