Pallanuoto, Europei 2026: Italia-Slovacchia, il Settebello cerca continuità a Belgrado

La fase a gironi degli Europei 2026 di pallanuoto maschile, 37esima edizione del torneo in corso a Belgrado, propone una tappa importante nel percorso dell’Italia. Oggi il Settebello affronta la Slovacchia, terzo nel ranking mondiale e testa di serie alle spalle di Croazia e Spagna, nella seconda giornata del Gruppo D, in un match che può indirizzare in maniera decisiva il cammino azzurro nella competizione in corso a Belgrado.

La nazionale italiana arriva all’appuntamento con l’obiettivo di dare continuità al buon esordio contro la Turchia e, soprattutto, di aumentare progressivamente intensità e qualità del gioco in vista della fase a eliminazione diretta.

Italia-Slovacchia, una gara che vale la qualificazione

La sfida con la Slovacchia rappresenta un passaggio chiave per il Settebello. In caso di successo, l’Italia sarebbe infatti aritmeticamente qualificata alla seconda fase a gironi, dove incrocerà le prime tre classificate del Gruppo B, che comprende potenze come Croazia e Grecia, oltre a una terza squadra che uscirà dal duello tra Slovenia e Georgia.

Dal punto di vista tecnico, il divario tra le due formazioni è evidente, ma proprio per questo il match diventa un banco di prova utile per valutare concentrazione, tenuta mentale e capacità di imporre fin da subito il proprio ritmo. L’Italia è chiamata a gestire la gara con autorità, evitando cali di tensione e lavorando sulla solidità difensiva e sulle superiorità numeriche.

Il contesto del girone e gli altri incroci

Nel Gruppo D, oltre all’Italia e alla Slovacchia, sono inserite anche Turchia e Romania. Nella stessa giornata, alle 20.30, è in programma lo scontro tra turchi e romeni, un risultato che contribuirà a delineare ulteriormente la classifica in vista dell’ultima giornata della prima fase. La Romania, già vittoriosa contro la Slovacchia, resta l’avversaria più accreditata per contendere il primato agli azzurri e sarà l’ultimo test di questa fase a gironi.

Per il Settebello, dunque, la partita di oggi non è solo un passaggio obbligato verso la qualificazione, ma anche un’occasione per testare rotazioni, assetti tattici e condizione fisica in vista di impegni decisamente più probanti.

Orario e dove vedere Italia-Slovacchia in tv e streaming

Italia-Slovacchia si gioca oggi, martedì 13 gennaio, con inizio alle 18.00. La diretta tv non è prevista, ma la partita sarà trasmessa in differita alle 21.55 su Rai Sport HD. In diretta gli appassionati potranno solo collegarsi via streaming su RaiPlay Sport 1 ed Eurovision Sport, con differita alle 21.55 anche su RaiPlay. È prevista inoltre la diretta live testuale.

Europei 2026, risultati e classifica

11 gennaio 2026

Turchia–Italia 8–19

11 gennaio 2026

Romania–Slovacchia 16–8

13 gennaio 2026, 18.00

Slovacchia–Italia

13 gennaio 2026, 20.30

Romania–Turchia

15 gennaio 2026, 12.45

Turchia–Slovacchia

15 gennaio 2026, 15.15

Romania–Italia

Italia 3 punti (+11), Romania 3 punti (+8), Slovacchia 0 punti (−8), Turchia 0 punti (−11)