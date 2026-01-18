Pallamano, Europei 2026: Italia-Ungheria stasera in tv | Partita già decisiva

L’Italia torna in campo stasera agli Europei 2026 di pallamano per affrontare l’Ungheria nella seconda gara della fase a gironi. Appuntamento alle 20.30 alla Kristianstad Arena in Svezia per una sfida già decisiva dopo la sconfitta all’esordio contro l’Islanda (39-26).

Europei Pallamano, Italia-Ungheria

Gli azzurri di Bob Hanning sono chiamati a una pronta reazione per tenere vivo il sogno del passaggio del turno. L’Ungheria ha vinto all’esordio contro la Polonia (29-21) e rappresenta un avversario ostico, con molte individualità da controllare lungo tutti i 60 minuti di gioco. Per Ebner e compagni è un match da dentro o fuori: serve un’impresa per continuare a sperare nella qualificazione al Main Round.

L’Italia è tornata agli Europei dopo 28 anni di assenza – si tratta per altro della seconda presenza assoluta e la prima era garantita dal fatto che eravamo paese organizzatore – e nel Gruppo F affronterà poi anche la Polonia martedì 20 gennaio alle 18.00, sempre su Sky Sport Arena. Solo le prime due classificate di ciascun girone accederanno alla fase successiva, ereditando i punti degli scontri diretti. Nell’altra sfida della prima giornata vittoria dell’Ungheria, che rende ancora più importante la posta in palio nel match di questa sera.

Dove vedere Italia-Ungheria in tv

Italia-Ungheria, seconda gara degli azzurri agli Europei 2026 di pallamano, inizierà alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su Sky Go, NOW e sul canale Youtube di Sky Sport.

Il calendario

Venerdì 16 gennaio

Islanda-Italia 39-26

Ungheria-Polonia 29-21

Domenica 18 gennaio

Giovedì 16 gennaio

Polonia-Islanda ore 18.00

Italia-Ungheria ore 20.30

Martedì 20 gennaio

Polonia-Italia ore 18.00

Ungheria-Islanda ore 20.30

Classifica

Islanda 2 (+13), Ungheria 2 (+8), Polonia 0 (-8), Italia 0 (-13)