Pallamano, Europei 2026: Italia-Ungheria stasera in tv | Partita già decisiva
Dopo la prevedibile sconfitta all’esordio contro l’Islanda, gli azzurri affrontano l’Ungheria nella seconda gara del girone. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Arena.
L’Italia torna in campo stasera agli Europei 2026 di pallamano per affrontare l’Ungheria nella seconda gara della fase a gironi. Appuntamento alle 20.30 alla Kristianstad Arena in Svezia per una sfida già decisiva dopo la sconfitta all’esordio contro l’Islanda (39-26).
Europei Pallamano, Italia-Ungheria
Gli azzurri di Bob Hanning sono chiamati a una pronta reazione per tenere vivo il sogno del passaggio del turno. L’Ungheria ha vinto all’esordio contro la Polonia (29-21) e rappresenta un avversario ostico, con molte individualità da controllare lungo tutti i 60 minuti di gioco. Per Ebner e compagni è un match da dentro o fuori: serve un’impresa per continuare a sperare nella qualificazione al Main Round.
L’Italia è tornata agli Europei dopo 28 anni di assenza – si tratta per altro della seconda presenza assoluta e la prima era garantita dal fatto che eravamo paese organizzatore – e nel Gruppo F affronterà poi anche la Polonia martedì 20 gennaio alle 18.00, sempre su Sky Sport Arena. Solo le prime due classificate di ciascun girone accederanno alla fase successiva, ereditando i punti degli scontri diretti. Nell’altra sfida della prima giornata vittoria dell’Ungheria, che rende ancora più importante la posta in palio nel match di questa sera.
Dove vedere Italia-Ungheria in tv
Italia-Ungheria, seconda gara degli azzurri agli Europei 2026 di pallamano, inizierà alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su Sky Go, NOW e sul canale Youtube di Sky Sport.
Il calendario
Venerdì 16 gennaio
Islanda-Italia 39-26
Ungheria-Polonia 29-21
Domenica 18 gennaio
Giovedì 16 gennaio
Polonia-Islanda ore 18.00
Italia-Ungheria ore 20.30
Martedì 20 gennaio
Polonia-Italia ore 18.00
Ungheria-Islanda ore 20.30
Classifica
Islanda 2 (+13), Ungheria 2 (+8), Polonia 0 (-8), Italia 0 (-13)