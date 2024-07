Il Palio di Siena 2024 soprattutto quest’anno entrerà nella storia per i suoi due rinvii che costituiscono un nuovo precedente nella manifestazione, almeno per quanto riguarda la Carriera del Palio della Madonna di Provenzano (l’ultima volta che una Carriera fu rinviata di due giorni fu nel 1979).

Ieri a causa del maltempo, il sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha firmato una nuova ordinanza che contiene le indicazioni e gli orari per correre il palio rimandato ufficialmente a oggi, giovedì 4 luglio.

A che ora si correrà il Palio di Siena del 4 luglio 2024?

Sono confermati anche per oggi gli orari stabiliti per la giornata di ieri, mercoledì 3 luglio, predisposti dall’amministrazione comunale dopo una consultazione con i Deputati della Festa, i Capitani delle dieci Contrade che correranno il Palio di Siena, il Prefetto e il Questore di Siena e a tutela della Festa.

Il Corteo storico si è svolto in modo completo e dunque non sarà ripetuto. I figuranti del Comune e delle Contrade, accompagnati dagli economi, si ritroveranno in piazza del Mercato e dovranno accedere dalle ore 17 alle ore 18 dai Magazzini del Sale per prendere posto sul palco delle Comparse.

Dopo il preavviso del mortaretto, alle ore 17.10 inizierà lo sgombero della pista; alle ore 17.40 sarà aperta via Dupré per l’accesso all’interno della piazza, fino al raggiungimento del numero massimo consentito e comunque non oltre le ore 18.40. Dalle ore 17.50 alle ore 18.30 i cavalli e i fantini dovranno essere accompagnati nell’Entrone da barbaresco, vice barbaresco, Capitano e Fiduciari, accedendo da via Rinaldini.

Alle ore 18.45 ci sarà l’uscita sul tufo dei rotellini di Palazzo che accompagneranno il Drappellone verso il palco dei Giudici. Alle 18.50 l’ingresso di alfieri e tamburini delle diciassette Consorelle per la “sbandierata della vittoria”.

Per le ore 19 è prevista l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà.

Le dieci Contrade ai canapi agli ordini dal Mossiere Bartolo Ambrosione avranno quest’ordine: Pantera, Valdimontone, Nicchio, Giraffa, Civetta, Leocorno, Bruco, Oca, Onda e Lupa di rincorsa, ordine che viene confermato anche oggi.

La7 ‘insegue’ il rinvio del Palio di Siena

Anche la programmazione de La7 – che ha i diritti di trasmissione del Palio sino al 2025 – ha dovuto inseguire le previsioni del tempo sulla città di Siena.

Il 2 luglio la diretta con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini ha documentato il cambio repentino del programma fino all’uscita della bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico (segnale ufficiale del rinvio). Ieri, 3 luglio, la diretta era stata riprogrammata a partire dalle 18:40, ma il nuovo acquazzone su Piazza del Campo attorno alle 18 ha fatto nuovamente saltare i piani e, in questo caso, la messa in onda non è nemmeno iniziata.

Quando andrà in onda il Palio di Siena oggi 4 luglio 2024 su La7

La diretta del Palio di Siena 2024 rinviato a oggi, giovedì 4 luglio 2024, è prevista su La7 alle ore 18:40.

“Resta tutto come previsto – conferma Fulvio Bruni, amministratore delegato del Consorzio per la tutela del Palio –, con la conferma nel palinsesto e la presenza di Pardo, grande professionista che ha saputo calarsi alla perfezione nello spirito del Palio“.

Impegno prolungato anche per le emittenti senesi nei due studi allestiti in piazza Indipendenza (Canale 3 Toscana) e piazza del Mercato (RadioSiena Tv).