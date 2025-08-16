Palio dell’Assunta 2025, diretta tv e tutti i dettagli sulla corsa più attesa dell’estate

Il Palio di Siena torna il 16 agosto con l’edizione dell’Assunta, ecco come seguirlo in diretta tv e streaming su LA7 che si è assicurata la diretta dell’evento in esclusiva.

Siena si prepara a vivere uno dei suoi momenti più solenni e travolgenti: il Palio dell’Assunta, che si corre nel tardo pomeriggio di oggi nella storica cornice di Piazza del Campo.

Un appuntamento che, come ogni anno, riempie la città di colori, suoni e passione contradaiola, attirando migliaia di visitatori e turisti ma anche decine di milioni di spettatori da tutto il mondo, grazie anche a una copertura televisiva ormai consolidata e diffusa in numerosi paesi.

Dove seguire il Palio in tv e streaming

Una storia quasi millenaria quella del Palio di Siena con il suo cerimoniale e le sue curiosità che giunge al suo momento più culminante. Anche questa edizione sarà trasmessa in diretta da LA7 che dal 2022 ha acquisito in esclusiva i diritti dell’evento storicamente appartenuti alla RAI per decenni fin dalla sua prima messa in onda, nel 1959 con l’unica edizione del 1995, con l’edizione di luglio appaltata a Canale 5 e quella di agosto a Telemontecarlo.

Il collegamento con Piazza del Campo si aprirà alle 16.45 con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Giovanni Mazzini.

Quando seguire la corsa del Palio

La telecronaca della corsa vera e propria è prevista tra le 19.00 e le 19.30 ma come ben sa chi segue abitualmente il Palio, un orario di inizio è impossibile da stabilire: tutto dipenderà dalle modalità di ingresso dei cavalli e dei fantini tra i canapi con la partenza sancita dall’ingresso dell’ultimo iscritto per sorteggio, che avrà il vantaggio di partire di rincorsa.

Un evento che unisce tradizione e tecnologia

La regia televisiva si avvarrà di un dispiegamento di telecamere senza precedenti: droni, steadycam, microfoni ambientali e una regia mobile appositamente predisposta consentiranno di seguire ogni dettaglio della corsa in particolare sulla storica curva di San Martino. Un connubio perfetto tra solennità e spettacolo, capace di mantenere intatto il fascino della manifestazione pur aprendosi ai linguaggi dell’intrattenimento contemporaneo.

Il meteo e le incognite della vigilia

Un forte temporale che si è abbattuto sulla città giovedì agosto ha creato alcuni disagi e costretto gli organizzatori al rinvio della prova ufficiale, solitamente prevista alla vigilia della Carriera. L’ufficio Palio del Comune di Siena ha annunciato un sopralluogo tecnico all’alba di ieri che si è svolto regolarmente prima della quarta e ultima prova di ieri, vinta dal Bruco.

Le contrade, i cavalli e i fantini

Dieci come di consueto le contrade che correranno il Palio dell’Assunta 2025. Quelle iscritte di diritto sono Pantera, Tartuca, Drago, Bruco, Giraffa e Aquila, che sono le sei contrade che non hanno partecipato alla corsa di luglio dello scorso anno. A completare il novero sono Leocorno, Onda, Civetta e Valdimontone, estratte a sorte. Non partecipano Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, oltre alla Torre (squalificata).

Due i cavalli esordienti Entu de P.Ulpu e Diamante Grigio, sorteggiati rispettivamente a Bruco e Tartuca. I favori del pronostico dell’ultima ora sembrano andare proprio al Bruco, in ottima evidenza nel corso delle prove e al Leocorno, abbinato a uno dei cavalli ritenuti tra i più veloci di questa edizione, Diodoro, vittorioso a luglio con Giovanni Atzeni per l’Oca, stasera assente.

Statistiche e curiosità del Palio

Sulla base delle statistiche ufficiali da quando i risultati del Palio vengono in qualche modo registrati e dunque dal 1633, tra le contrade in gara questa sera, la più vincente è la Tartuca con 48 vittorie, la meno vittoriosa è invece l’Aquila con 24 che è anche la contrada che attende da maggior tempo la vittoria: oltre 33 anni.

Questa la lista di fantini e cavalli alla partenza

Leocorno – Giovanni Atzeni (detto Tittia) su Diodoro

Civetta – Jonatan Bartoletti (detto Scompiglio) su Benitos

Valdimontone – Giuseppe Zedde (detto Gingillo) su Anda e Bola

Giraffa – Elias Mannucci (detto Turbine) su Ungaros

Tartuca – Alessandro Cersosimo su Entu de Pietra Ulpu

Aquila – Andrea Sanna (detto Virgola) su Diosu de Campeda

Drago – Diego Minucci su Zenis

Pantera – Dino Pes (detto Velluto) su Viso d’Angelo

Bruco – Carlo Sanna (detto Brigante) su Diamante Grigio

Onda – Sebastiano Murtas (detto Grandine) su Veranu.