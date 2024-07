Palinsesto RaiPlay 2024-2025: tutta l’offerta

Dal cinema, alle serie, passando per l’offerta dedicata ai kids, sembra non mancare nulla nel palinsesto di RaiPlay pensato per la stagione 2024-2025. Sulla piattaforma nei prossimi mesi saranno resi disponibili nuovi film come Il teorema di Margherita, Il cielo brucia, Fremont, One day all this will be yours, Sofia e Scrapper. Diverse saranno, inoltre, le serie rese disponibili in esclusiva per la piattaforma. Fra queste c’è la seconda edizione di Nudes, che torna ad affrontare la tematica del revenge porn, e due nuove serialità: Never too late e Fallen.

Per RaiPlay sono in arrivo anche tre nuove serie pensate per kids e teen. Si tratta di Anatane e i ragazzi di Okura, Il campeggio e Super Sema. All’offerta legata alle serie si aggiunge quella dei documentari, fra i quali nei prossimi mesi arriveranno Breaking – Dalla strada alle olimpiadi, dedicato alla storia della break dance, e Missione Kilimangiaro, una docuserie nella quale Massimiliano Ossini porterà la bandiera della Rai dal Monte Bianco alla vetta del Kilimangiaro per celebrare i 70 anni della tv di Stato.

Ricca come sempre anche l’offerta legata alle teche e allo sport. Tornano poi alcuni appuntamenti rodati, come Faccende complicate di Valerio Lundini che avrà una seconda edizione. Dal 19 settembre torna con cadenza settimanale Play Books, il magazine dedicato ai libri e alla cultura. L’Orchestraccia, che già nel 2021 aveva realizzato un’occupazione degli studi Rai di via Asiago per dare vita ad un’esilarante serata, replicherà quell’esperienza. Un’altra nottataccia sarà disponibile su RaiPlay dal prossimo 4 dicembre. Tornano, dal 15 ottobre, anche I mestieri di Mirko, ovvero il viaggio di Mirko Matteucci nei mestieri più antichi del nostro Paese. Avrà una seconda stagione anche I colori dei borghi, la serie che conduce in un intenso viaggio nel patrimonio culturale italiano (in boxset dal 2 ottobre).

Diverse le novità previste:

Dark lines – Linee a matita (8 x 30′): Valentina Romani racconterà storie di delitti efferati, fatti di cronaca nera noti e meno noti, alternando voci, tecniche e stili narrativi;

Gen Q – Generazione Quantum (10 x 20′): tramite Virginia Benzi, si cercherà di raccontare la scienza con uno stile ironico, ma rigoroso (dall’11 ottobre a cadenza settimanale);

Touch – Impronta digitale (2 x 40′): si tratta di due speciali ambientati in alcuni dei più importanti distretti dell’innovazione;

Chi vuol parlar d’amore? (5 x 35′): un viaggio di due mamme nel mondo dei sentimenti dei figli, su ispirazione dei Comizi d’Amore di Pasolini( (il 12 settembre in boxset);

Inside – Dentro il talento (10 x 60′): dieci masterclass ispirazionali;

Cioè (20 x 25′): un docu-talent dove 100 giovani artisti si mettono alla prova (dal 22 ottobre in tre boxset);

Skillz – Competenze per il futuro (10 x 5′): un prodotto con il quale si indagheranno i luoghi sui quali l’intelligenza artificiale avrà il maggiore impatto;

La conversazione (100 x 25′): un nuovo format di Giovanni Benincasa che prevede un ospite dietro la scrivania, che si mette in gioco alle domande che il pubblico da casa gli porrà tramite il telefono che ha davanti (i primi 40 episodi disponibili dal 28 ottobre al 20 dicembre, gli altri 60 nel 2025);

Pianeta Sofia – Diario di una ragazza in-sostenibile (6 x 15′): il racconto tramite un’attivista dei buoni comportamenti che si possono mettere in campo a salvaguardia dell’ambiente (in boxset il 4 ottobre);

30×70 Women (30 x 6′): i festeggiamenti per il 70esimo anniversario della tv proseguono con il racconto di trenta figure femminili che si sono rese celebri grazie al piccolo schermo (dal 3 settembre all’8 ottobre, con cinque episodi a settimana);

Metropolis – Urban art stories (8 x 25′): Metis Di Meo accompagna i telespettatori in un viaggio per l’Italia tramite le opere d’arte urbana presenti sui muri delle nostre città (dal 6 al 27 novembre, con due episodi a settimana);

I mestieri della tv (8 x 20′): un viaggio nelle attività produttive necessarie allo sviluppo del prodotto audiovisivo, per conoscere e valorizzare le maestranze Rai (dal 25 settembre in boxset);

Green lovers (10 x 30′): un’esplorazione del lato verde dell’Italia condotta da Luca Sardella e dalla figlia Daniela (dal 30 settembre in boxset);

PlayGround (4 x 25′): il racconto della storia di riscatto personale di Matilde Villa tramite il basket;

Guglielmo Marconi – Cercare osando (8 x 5′): come sarebbe stato il mondo se Guglielmo Marconi non fosse esistito? Parte da questa domanda il percorso condotto da una giovane adolescente, alla scoperta dell’importanza delle intuizioni di Marconi (dal 6 ottobre in boxset).