Durante la presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai 2022-2023, è stata presentata anche l’offerta riguardante la direzione Documentari.

Tra le novità annunciate dal direttore Fabrizio Zappi, troviamo tanti documentari dedicati a personaggi popolari, come Sophia Loren, i Pooh, Roberto Benigni, Carlo Verdone, Massimo Troisi, Francesco Nuti, Patty Pravo, Gianni Agnelli, che andranno in onda sulla rete ammiraglia.

I documentari saranno presenti anche nella programmazione di Rai 2 e Rai 3.

Di seguito, tutti i dettagli.

Palinsesti Rai Documentari 2022-2023: Sophia!

Il 20 settembre 2022, in occasione del compleanno di Sophia Loren, andrà in onda su Rai 1 il documentario Sophia!, dedicato all’attrice doppio Premio Oscar, con Claudia Gerini, Matilde Gioli, Margareth Madè, Ludovica Nasti, Lina Sastri e Valeria Solarino, con la regia di Marco Spagnoli.

Sophia! sarà un racconto che attraverserà ogni aspetto della vita di Sophia Loren, come l’infanzia vissuta durante la guerra a Napoli, l’amatissima famiglia, gli esordi a Cinecittà, i trionfi di Hollywood e il grande amore con Carlo Ponti, e che proverà ad offrire al pubblico un ritratto inedito dell’attrice.

Palinsesti Rai Documentari 2022-2023: Cinquant’anni di Pooh

Cinquant’anni di Pooh, documentario che andrà in onda su Rai 1, racconterà il mezzo secolo di storia musicale e privata dei Pooh, attraverso le interviste ai componenti della band e le testimonianze degli artisti che hanno condiviso con loro parte del loro lunghissimo percorso musicale, dei figli e dei fan.

La carriera dei Pooh sarà ricostruita anche attraverso materiale d’archivio, con foto e video.

Palinsesti Rai Documentari 2022-2023: I Magnifici Quattro della Risata

I Magnifici Quattro della Risata sarà un documentario dedicato a Roberto Benigni, Carlo Verdone, Massimo Troisi e Francesco Nuti, che andrà in onda su Rai 1.

Il racconto partirà dal 1994, anno in cui Verdone trovò il suo più grande successo cinematografico, con Viaggi di Nozze, Benigni realizzò Il Mostro, ultimo film prima di dedicarsi a La Vita è Bella, con cui vinse 3 Oscar, Troisi venne a mancare dopo aver terminato le riprese de Il Postino, e Nuti lavorò a OcchioPinocchio, film che ebbe una travagliata lavorazione e che fu un insuccesso dal quale non riuscì a risollevarsi.

A partire da questi avvenimenti, il documentario cercherà di raccontare il percorso dei quattro attori/registi per scoprire i segreti dietro le loro gag più famose, la scrittura dei loro film, la loro capacità d’improvvisazione e le loro differenze.

Palinsesti Rai Documentari 2022-2023: Gianni Agnelli

Gianni Agnelli sarà un documentario che andrà in onda nel gennaio 2023 su Rai 1, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa avvenuta nel 2003.

Il documentario conterrà i più rilevanti materiali di repertorio su Gianni Agnelli e alcune nuove interviste dedicate alla vita di una delle più grandi personalità del secolo scorso.

Palinsesti Rai Documentari 2022-2023: Patty Pravo: Oltre il Tempo

Patty Pravo: Oltre Il Tempo, che andrà in onda su Rai 1, sarà un documentario dove la storia di Patty Pravo si intreccerà con quella di sessant’anni di musica mondiale.

Il documentario racconterà i più importanti viaggi compiuti da Patty Pravo in giro per il mondo e l’impatto che il suo personaggio ebbe su scala globale, con aneddoti, eventi significativi e ricordi, con interviste a ospiti d’eccezione e filmati d’archivio inediti.

Palinsesti Rai Documentari 2022-2023: Rai 2

Su Rai 2, andranno in onda Il Tempio della Velocità, documentario dedicato all’Autodromo di Monza, Porto Azzurro – Un carcere sotto sequestro, dedicato alla rivolta armata del 1987 a Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba, Le ultime parole del boss, documentario dedicato alla morte di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale, ucciso nel 1981, Willie Monteiro – Oltre i confini dell’umanità, dedicato alla morte di Willy Monteiro Duarte, ragazzo di origini capoverdiane vittima di un violento pestaggio a Colleferro, Unabomber, documentario dedicato al terrorista che collocava ordigni esplosivi in prodotti in vendita in negozi e supermercati, I sei mesi di sangue di Donato Bilancia, riguardante il serial killer più brutale della storia criminale italiana con 17 vittime, Il Caso Lavorini, documentario che ricostruisce la storia di Ermanno Lavorini, e Il mistero Moby Prince, dedicato al traghetto di linea Moby Prince che, nel 1991, si schiantò contro la petroliera di Agip Abruzzo, causando 140 vittime.

Palinsesti Rai Documentari 2022-2023: Rai 3

Su Rai 3, andranno in onda Ora tocca a noi: storia di Pio La Torre, dedicato all’omicidio di Pio La Torre, segretario regionale del PCI in Sicilia, L’arte della felicità, docu-serie in 6 puntate che ha l’obiettivo di stimolare la riflessione e la conoscenza delle nostre emozioni, Le donne di Pasolini, dedicato alle donne che Pier Paolo Pasolini ha frequentato e amato nel corso della sua vita, la madre Susanna Colussi, Laura Betti, Maria Callas e Oriana Fallaci, Dario Fo: 25 anni dal Nobel, documentario dedicato all’ultima performance di Dario Fo, e Lotta Continua, documentario tratto dal libro I ragazzi che volevano fare la rivoluzione.