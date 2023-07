Palinsesti Rai 2023-24: l’offerta Kids e RaiPlay, tra Teche e Gen Z

I titoli più amati dai bambini, come Bluey o Masha e Orso, le serie tv dal linguaggio contemporaneo e dai temi cari ai teen, gli originali con uno sguardo sempre attento ai più giovani e i documenti pregiati della storia della tv sono i punti cardine dell’offerta dei canali Kids lineari e della ricca piattaforma RaiPlay per i Palinsesti Rai 2023-24. Cerchiamo di dare un ordine all’offerta – che trovate integralmente qui – segnalando alcuni dei titoli più rilevanti.

Palinsesti Rai 2023-24, l’offerta RaiPlay

Con 27,7 milioni di applicazioni scaricate e circa 24 milioni di utenti registrati – di cui il 30% al di sotto dei 35 anni – RaiPlay si conferma un punto di riferimento del mercato OTT italiano con trend di consumo in costante crescita: del resto per la concorrenza, l’intera Rai, come media company, guarda sempre più al mercato internazionale aperto dalle OTT e in questo senso i dati Auditel Online confortano Viale Mazzini, “certificando la leadership della piattaforma digital della Rai in termini di tempo speso nella fruizione di contenuti on demand, con una quota di mercato superiore al 35% nei primi sei mesi del 2023“, come si legge nella presentazione dell’offerta della prossima stagione. Lo sforzo dell’offerta digital-only e digital-first RaiPlay, definita dalla Direzione RaiPlay e Digital con le Direzioni di Genere, è sempre più quello di coinvolgere millennials e young-adult, target definiti “complementari e aggiuntivi” rispetto alle audiences lineari.

Le esclusive

Eppure cadiamo felici (dal 6 ottobre): serie prodotta Publispei in collaborazione con Rai Fiction e liberamente ispirata al romanzo di Enrico Galiano, che vede nel cast anche Matteo Branciamore (I Cesaroni) nel ruolo del Professor Bove, insegnante di fisica sui generis.

You and me: prodotta da ITV, con la regia di Tom Vaughan, è una serie romantica che racconta la storia del trentenne Ben (Harry Lawtey) che riesce a superare la perdita della sua compagna e madre dei suoi bambini.

: prodotta da ITV, con la regia di Tom Vaughan, è una serie romantica che racconta la storia del trentenne Ben (Harry Lawtey) che riesce a superare la perdita della sua compagna e madre dei suoi bambini. Tra i titoli per i più piccoli, spiccano le esclusive di Hello Kitty Superstyle! e Pinocchio and Friends.

Gli Original

Guardando ai pubblici più giovani, lo sforzo di RaiPlay è quello di ideare e produrre nuovi formati, testando linguaggi nuovi per la Rai. In questo solco si muove la neonata Direzione Contenuti Digitali e Transmediali destinata alla produzione di formati originali per la piattaforma RaiPlay, da distrubuire come digital first o digital only. “Giocheremo con generi e linguaggi diversi e formule di racconto originali e identitarie; in particolare, il concetto d’identità si lega ad una delle domande principali che arrivano dal pubblico di riferimento, quello dei giovani adulti, sempre più abituati a prodotti altamente targettizzati” si legge nella presentazione. Lo sforzo è anche quello di sviluppare narrazioni transmediali, in grado cioè di attraversare più media, declinando i contenuti, anche quelli lineari, in formati specifici per ogni piattaforma. Sempre più fruizione, sempre più esperienza, sempre meno ‘telespettatori’.

Tra le conferme il format di Giovanni Benincasa La conferenza stampa, la real comedy Confusi, che torna con una seconda stagione, Scuola di Danza – I ragazzi dell’Opera, con protagonisti i ragazzi del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, la terza stagione de I mestieri di Mirko, con Mirko Matteucci, Skillz, Play Books, Touch – Il futuro a portata di mano.

Non mancano le novità: la prima è l’arrivo di Valerio Lundini con Faccende Complicate, dieci reportage filmati, scritti e realizzati da lui in giro per l’Italia. Un modo per raccontare le “faccende complicate” che coinvolgono gli italiani, dalle liti di condominio alle disavventure di turisti nelle periferie delle grandi città.

Arriva poi Oltre il cielo, docuserie che racconta le fasi del recupero in carcere e in comunità di alcuni giovani coinvolti in storie di varia criminalità. Parallelamente, in un montaggio tra presente e passato, si racconta la vita di Don Claudio Burgio, responsabile della Comunità di Vimodrone e cappellano dell’istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano.

Si inserisce nelle attività di EBU, invece, Women of Science, un progetto pilota dell’European Broadcasting Union che mette al centro le opportunità che le materie STEM (science, technology, engineering and mathematics) possono offrire alle donne. Rai produrrà un documentario da 15 minuti sul tema e la stessa cosa faranno altri 5 broadcaster, per un totale di sei storie in una coproduzione profondamente europea.

Veniamo poi a un evento speciale, ovvero 610 20, ovvero la ‘festa’ per i 20 anni della trasmissione radio di Lillo e Greg. Realizzato da Contenuti Digitali in collaborazione con Rai Radio 2, Lillo e Greg ripercorreranno la storia del programma con ospiti e pubblico in una serata nel Teatro delle Vittorie. Il programma andrà in onda nel novembre 2023 su RaiPlay, su Rai Radio 2 e su Rai 2.

Le Teche

L’offerta, realizzata dalla Direzione Teche in accordo con la Direzione RaiPlay e Digital, prevede una serie di contenuti speciali, legati a diversi anniversari ed eventi che cadono tra 2023 e 2024.

Come anticipato già negli upfronts, spazio ai 60 anni del disastro del Vajont con una selezione di prodotti giornalistici, tra cui il reportage di Sergio Zavoli tra i superstiti e gli emigrati dal paese di Longarone; si celebrano anche il centenario della nascita di Italo Calvino e i 70 anni di Anna Marchesini, ricordata con una selezione delle sue opere con il Trio, in primis l’indimenticabile parodia de I Promessi Sposi televisivi. RaiTeche festeggia anche i primi 50 anni di Paola Cortellesi con un’antologia dedicata, così come si festeggiano i 30 dal Pallone d’Oro di Roberto Baggio con una video-raccolta. Non manca anche un ricordo per i venti anni dalla strage di Nassirya.

Palinsesti Rai 2023-24, l’offerta RaiKids

“L’offerta 2023 si caratterizza per una parola chiave tra tutte: la fiducia, in sé stessi, negli altri, nel domani” si legge nella presentazione dell’offerta per i più piccoli, che si articola nei palinsesti di Rai Yoyo, con un target che va dai 2 ai 6-7 anni, e Rai Gulp, che va dai 7 anni in poi.

Rai Yoyo

Tra i titoli di punta della rete per i Palinsesti Rai 2023-24 la nuova stagione di Pinocchio e Friends, serie animata prodotta da Rainbow con Rai Kids (26×13’), che arriva in tempo per i 140 anni de “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi. Altro titolo Hello Kitty: Super Style!, serie (52×11’) prodotta dalla Maga Animation, un’azienda di Monza scelta a livello internazionale per l’alta qualità delle sue produzioni in 3D, e realizzata in coproduzione italo-francese e in collaborazione con Rai Kids.

Non possono mancare I Puffi, che nel 2022 è stata la serie animata con gli ascolti più alti in Italia. La nuova stagione (52 episodi da 11 minuti) mantiene intatto il Dna dei fumetti coniugandolo con i ritmi veloci adatti agli spettatori di oggi. In arrivo anche i nuovi episodi di Bluey, Masha e Orso e Bing, protagonista anche di una campagna sociale, insieme alla Società italiana di Pediatria, sulla salute per i più piccoli.

Da segnalare soprattutto i prodotti più inclusivi e attenti ai bisogni speciali, come Il mondo di Leo e Pablo, entrambi alla seconda stagione, che hanno come protagonisti bambini con autismo. Terza stagione nel 2024, invece, per Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa, che integrano animazione e LIS e si avvalgono del sostegno e della partecipazione di molte celebrities, da Amadeus a Gianna Nannini.

trasformarsi in cartoni animati

Rai Gulp

L’autunno 2023 dei Palinsesti Rai Kids vede il ritorno di alcuni classici del genere avventura, come Dragonero e Tara Duncan, Street Football, Geronimo Stilton, Zorro, Tom Sawyer; non manca l’offertà più ‘comedy, con la nuova serie originale italofrancese La famiglia Skrokkiazeppi, o gli immarcescibili Kung Fu Panda, Baby Boss, Capitan Mutanda o Idefix.

Tra le novità di fiction Home Sweet Rome, una serie nella Roma di oggi su una 13enne americana che viene a vivere e studiare in Italia al seguito del padre professore di archeologia che ha sposato una popstar. Girata in lingua inglese e tutta nella Capitale, la serie ha unito cinque broadcaster internazionali ovvero la Rai per l’Italia, Family Channel dal Canada, HBO Max per gli Stati Uniti, BBC per l’Inghilterra e ARD in Germania. Continua la collection di Crush, coprodotta da Rai Kids e Stand By Me, con La storia di Diego che affronta il tema delle baby-gang.

Per quanto riguarda le produzioni, torna Clorofilla, programma dedicato alla botanica e studiato per avvicinare i giovani in maniera divertente e sorprendente, anche grazie all grande studio virtuale del CPTv di Torino.

Junior Eurovision Song Contest 2023

Tappa a Nizza per la lo JESC 2023, in programma nel pomeriggio di domenica 26 novembre. Già certa la conduzione di Mario Acampa, ma manca il nome della sua partner. Il programma prevede come lo scorso anno l’introduzione e la conclusione dagli studi Rai di Torino e il collegamento con l’Eurovisione per lo show.