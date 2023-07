Oggi, venerdì 7 luglio 2023, sono stati presentati i Palinsesti Rai riguardanti la stagione televisiva 2023-2024.

Per quanto concerne la Direzione Approfondimento Rai, sono confermate le prime serate di Rai 3: Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli (dal 13 settembre, ogni mercoledì), Report con Sigfrido Ranucci (dall’8 ottobre, ogni domenica), PresaDiretta con Riccardo Iacona (dal 28 agosto, ogni lunedì) e Amore Criminale con Emma D’Aquino (dal 16 novembre, ogni giovedì). A queste prime serate, se ne aggiunge una nuova condotta da Nunzia De Girolamo, dal titolo provvisorio Botta e Risposta (dal 23 ottobre, ogni lunedì).

In seconda serata, invece, su Rai 1, si alterneranno Cose nostre con Emilia Brandi (dall’11 settembre ogni lunedì), Storie di Sera con Eleonora Daniele (dal 23 ottobre, ogni lunedì) e XXI Secolo, quando il presente diventa futuro, nuovo programma di approfondimento su temi d’attualità, con Francesco Giorgino (dal 20 novembre, ogni lunedì). Da martedì a giovedì, confermato, Porta a Porta con Bruno Vespa (dal 12 settembre).

In seconda serata su Rai 2, invece, andranno in onda Generazione Z (dal 14 settembre, ogni giovedì) e Storie di Donne al Bivio (dal 17 ottobre, ogni martedì), entrambi condotti da Monica Setta, e Tango (dal 2 ottobre, ogni lunedì), il nuovo programma con Luisella Costamagna, dedicato ai problemi più concreti dei cittadini.

Su Rai 3, invece, sempre per quanto concerne la seconda serata, andranno in onda Fame d’amore con Francesca Fialdini (dall’8 ottobre, ogni domenica), Sopravvissute con Matilde D’Errico (dal 16 novembre, ogni giovedì) e Un giorno in pretura con Roberta Petrelluzzi (dal 23 settembre, ogni sabato).

In access prime-time, invece, riconfermati Il cavallo e la torre con Marco Damilano (dall’11 settembre, dal lunedì al venerdì) su Rai 3 e Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai 1 (dall’11 settembre, dal lunedì al venerdì). Tornerà in onda anche Nuovi Eroi, su Rai 3, dal 6 novembre, dal lunedì al venerdì.

Per quanto riguarda il daytime, invece, confermati Ore 14 con Milo Infante su Rai 2 (dall’11 settembre, dal lunedì al venerdì), e Agorà, condotta quest’anno da Roberto Inciocchi e da Sara Mariani nel weekend (dall’11 settembre). Restart con Annalisa Bruchi diventa un appuntamento quotidiano, in onda su Rai 3 dall’11 settembre, dal lunedì a venerdì. I Facci Vostri, invece, è il titolo della nuova striscia di approfondimento curata da Filippo Facci, in onda dal 18 settembre, dal lunedì al venerdì su Rai 2. Su Rai 3, inoltre, tornerà in onda Elisir con Michele Mirabella, Benedetta Rinaldi e Francesca Parisella, dal lunedì al venerdì, dall’11 settembre.

Per quanto concerne il weekend, Monica Maggioni proporrà una nuova formula di In Mezz’ora e In Mezz’ora – Storie dal mondo, in onda dal 10 settembre ogni domenica su Rai 3. Sempre su Rai 3, confermato Rebus con Giorgio Zanchini, in onda dal 10 settembre, ogni domenica. Il sabato pomeriggio su Rai 2, andrà in onda Poster, nuovo programma con Monica Giandotti (dall’11 novembre, ogni sabato) mentre su Rai 3, sempre di sabato pomeriggio, andrà in onda la nuova edizione di Petrolio con Duilio Giammaria (dal 7 ottobre, ogni sabato).

Nel weekend, in access prime-time, raddoppiano Le Parole (titolo provvisorio) con Serena Bortone, in onda su Rai 3 il sabato e la domenica dal 23 settembre. Nel daytime mattutino del weekend di Rai 3, invece, andranno in onda Mi manda Raitre con Federico Ruffo (dal 16 settembre, ogni sabato e domenica), O anche no con Paola Severini Melograni (dal 1° ottobre, ogni domenica) e Timeline con Marco Carrara (dal 17 settembre, ogni domenica). Su Rai 1, di mattina nel weekend, invece, andranno in onda Check Up con Luana Ravegnini (dal 1° ottobre, ogni domenica) e Buongiorno Benessere con Vira Carbone (dal 16 settembre, ogni sabato).

Da segnalare, infine, Tutti a Scuola, il consueto appuntamento di Rai 1 in cui si festeggia l’inizio dell’anno scolastico, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione, che andrà in onda il 18 settembre.