Palinsesti Mediaset estivi: cosa succederà a Tradimento, The Family e Beautiful

Importanti novità per la programmazione Mediaset, le amatissime soap opera della rete ammiraglia subiranno una variazione in vista del 2 giugno e anche dell’arrivo dell’estate. Come di consueto le emittenti televisive subiranno alcune modifiche in vista della pausa estiva di alcuni programmi di punta, tra questi c’è – ad esempio – Uomini e Donne.

Lunedì 26 maggio, infatti, sono iniziate a essere trasmesse le ultime puntate del daiting show di Maria De Filippi, che dovrebbe salutare il pubblico venerdì, con una puntata speciale serale in cui sarà trasmessa la scelta di Gianmarco Steri. Ma che fine faranno le amate soap di Canale Cinque? Anche per loro ci sarà qualche cambiamento.

Soap operas Mediaset, fino a quando andranno in onda

Mediaset ha deciso un cambio di programmazione in occasione di lunedì 2 giugno, giornata di festa, in cui potrebbe esserci un calo degli ascolti. Per questo motivo l’azienda del Biscione ha deciso di non trasmettere in quella giornata la fortunata soap turca Tradimento, che con i suoi ascolti sta ottenendo uno strepitoso successo.

Rivoluzionato, dunque, il palinsesto del 2 giugno, giornata in cui Uomini e Donne già non sarebbe dovuto andare più in onda – come abbiamo detto per l’inizio della pausa estiva – e anche la trasmissione delle soap subirà qualche modifica. Dalle 13.45 in poi andrà in onda Beautiful con una puntata prolungata di all’incirca un’ora. Alle 14.45 ci sarà il consueto appuntamento con il daytime dell’Isola dei Famosi e alle 15 ci sarà una nuova puntata di The Family, che come la soap statunitense durerà di più, all’incirca due ore.

Praticamente Mediaset ha deciso che il 2 giugno Beautiful e The Family dureranno più tempo, andando a coprire il buco creato dallo stop di Uomini e Donne e di Tradimento. A partire dal 3 giugno, però, la programmazione delle soap tornerà a essere come prima, ma ci sarà una novità. Il palinsesto si arricchisce con una nuova soap turca, La forza di una donna, che andrà a sostituire Uomini e Donne, che tornerà invece a settembre.

L’azienda del Biscione, dunque, si sta preparando alla pausa estiva, bisognerà capire cosa deciderà di fare a partire da luglio con le amate soap operas, visto il successo che stanno ottenendo, soprattutto Tradimento, i cui ascolti superano quelli di Striscia la Notizia, che si trova nella fascia oraria favorita dell’access prime time. Da tempo, infatti, si vocifera che ai piani alti starebbero pensando a una strategia per risollevare gli ascolti di quell’orario e dare “del filo da torcere” ad Affari Tuoi, programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, che ogni sera registra numeri strepitosi.

Il tg di Antonio Ricci va in onda a quell’ora su Canale Cinque da tantissimi anni e adesso l’azienda del Biscione potrebbe decidere di cambiare qualcosa e magari sostituire il programma con altro. Al momento si tratta solo di voci che non trovano alcuna conferma, per sapere se davvero Mediaset prenderà una decisione tanto importante, bisognerà attendere la presentazione dei nuovi palinsesti.