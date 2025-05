Palinsesti giugno: quando si fermano La vita in diretta, Storie italiane e La volta buona

Tutto quello che cii aspetta sui canali Rai nel mese di giugno: quando andranno in pausa La Vita in diretta, Storie Italiane e La volta buona.

Il mese di giugno segna un deciso cambio di stagione non soltanto a livello meteorologico ma anche in campo televisivo. Il fisiologico calo di pubblico davanti al piccolo schermo porta con sé un cambio di ritmo e di programmazione nel palinsesto della stagione più calda dell’anno. Molti storici programmi Rai con l’arrivo di giugno andranno in pausa.

Tra le trasmissioni che si fermeranno nel mese che inaugura ufficialmente l’arrivo della bella stagione ci sono La vita in diretta, Storie italiane e La volta buona. Ma non saranno gli unici contenitori destinati ad andare in standby nel corso di questa estate 2025 che si annuncia parecchio arroventata. Ecco quando si fermeranno a giugno gli show condotti rispettivamente da Alberto Matano, Eleonora Daniele e Caterina Balivo.

Palinsesti Rai di giugno: quando scatta lo stop per La vita in diretta, Storie italiane e La volta buona

Dopo il 27 giugno chiuderanno per la pausa estiva La vita in diretta, Storie italiane e La volta buona, così come già accaduto per Domenica In, chiusa anticipatamente con il saluto di Mara Venier. Il lanciatissimo game show dei pacchi, Affari Tuoi, dovrebbe concludersi con sabato 28 giugno. Il condizionale in questo caso è d’obbligo. Fino a qualche giorno fa si era parlato di un possibile prolungamento fino a metà luglio.

Il programma di De Martino sarebbe andato così a “disturbare” la nuova trasmissione di Amadeus, pronto a debuttare nel preserale di Nove con il suo The Cage – Prendi e Scappa. Viale Mazzini ha di fatto smentito questa ipotesi ma appare molto probabile che il gioco dei pacchi slitti comunque di qualche giorno, almeno fino alla prima settimana di luglio, per recuperare le puntate saltate nei giorni della morte di papa Francesco.

In sostituzione di Affari Tuoi ci sarà, come da prassi, Techetechetè. Quest’anno il programma ideato da Michele Bovi andrà in onda con una versione arricchita da Techeteche Top Ten, una serie di speciali condotta da Bianca Guaccero (a partire da sabato 19 luglio). Nel preserale assisteremo a una staffetta tra quiz, con L’Eredità di Marco Liorni che dall’8 giugno cederà il testimone a Pino Insegno e al suo Reazione a Catena.

Come da tradizione, i programmi del mattino e del pomeriggio lasceranno spazio alle rispettive versioni estive. Al via dunque UnoMattina Estate, nel quale Alessandro Greco e Carolina Rey accompagneranno gli spettatori nelle prime ore della giornata. Estate in diretta invece prenderà il posto lasciato sguarnito da La Vita in diretta. Greta Mauro e Gianluca Semprini daranno il cambio ad Alberto Matano.

Programmazione Rai: a giugno tornano Alberto Angela e Marco Liorni

Torna invece dal 7 al 10 giugno Tim Summer Hits, trasmesso in diretta da Piazza del Popolo a Roma, con Andrea Delogu e Carlo Conti alla guida del programma evento che porterà sul palco i più famosi artisti italiani nella prima serata di Rai 1. Un ritorno anche quello di Alberto Angela con la terza edizione di Noos – L’Avventura della Conoscenza (23 giugno – 28 luglio).

Su Rai 2, dal 12 giugno torna Ore 14 di Milo Infante. Stavolta però con un ciclo di quattro puntate in onda nelle prima serata della seconda rete Rai. Dal 3 giugno il palinsesto di Rai 2 riprenderà la regolare programmazione pomeridiana (interrotta per una mese in occasione del Giro d’Italia 2025). Il 24 giugno e il 1° luglio sono previsti due speciali di Donne al Bivio con Monica Setta.

Infine spazio a una delle più attesa novità di questa stagione: Chi Può Batterci?, il format con Marco Liorni pronto a tornare su Rai 1 per tre prime serate. A partire da sabato 7 giugno un personaggio dello spettacolo sarà chiamato a sfidare un “muro” composto da 101 concorrenti.