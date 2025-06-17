Palinsesti autunnali della Rai: tagli e cancellazioni, i nomi in bilico

Presto verranno annunciati i vari cambiamenti, quali sono i programmi che non saranno più trasmessi a settembre

Sembra che la Rai si stia preparando a dei grossi tagli per i nuovi palinsesti televisivi della prossima stagione autunnale. Si parla di 25 milioni di euro di spending review, che per il piccolo schermo vuol dire un’unica cosa: molti programma saranno cancellati. A dirlo è Davide Maggio, secondo cui il prossimo autunno non rivedremo molti dei format storici della tv di Stato.

Una vera rivoluzione che potrebbe interessare diversi programmi televisivi, cosa che potrebbe non piacere sia ai conduttori che al pubblico che li seguiva. Ma a quanto pare anche la Rai ha dovuto “tagliare le spese” e per farlo potrebbe essere stato necessario oscurare alcuni format.

Palinsesti autunnali Rai, quali programmi sono stati cancellati

Secondo Davide Maggio la Rai avrebbe stabilito un taglio di 25 milioni di euro per i palinsesti autunnali e così avrebbe deciso di tagliare una serie di programmi. Nello specifico sarebbe la fascia della terza serata quella interessata dai maggiori cambiamenti. I programmi che potrebbero essere cancellati – o messi momentaneamente in standby – sono Sottovoce con Gigi Marzullo, in onda dal lunedì al giovedì e anche Cinematografo, condotto sempre dallo storico volto Rai il venerdì in terza serata e anche i due appuntamenti del sabato e la domenica con Applausi e Milleunlibro.

Ma non sono questi gli unici programmi che la Rai avrebbe deciso di tagliare per la prossima stagione televisiva, nella lista figura anche Generazione Z, in onda su Rai 2 nella terza serata del giovedì con Monica Setta e anche Tango, con Luisella Costamagna sempre su Rai2 il venerdì. Potrebbero esserci, poi, anche alcuni appuntamenti del daytime, come Il Caffè con Pino Strabioli la domenica mattina e ancora Rebus di Giorgio Zanchini, su Rai 3 la domenica pomeriggio.

In forse anche Citofonare Rai 2, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura, l’appuntamento quotidiano potrebbe essere cancellato. Se queste indiscrezioni fossero vere, vorrebbe dire che la Rai si prepara a fare dei tagli davvero importanti per il prossimo autunno, dove Gigi Marzullo sarebbe quello che più “ne pagherà le conseguenze”. Al momento si tratterebbe solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma, per avere la certezza di cosa andrà in onda e cosa no a partire da settembre, bisognerà attendere la presentazione dei nuovi palinsesti, che è prevista nel mese di luglio nel Centro Rai di Napoli.

A essere certi ci sono poi i “programmi intoccabili“, è il caso di Domenica In – che però avrà un nuovo aspetto, con Mara Venier affiancata probabilmente da due conduttori uomini – Affari Tuoi, La vita in diretta, Belve, Stasera tutto è possibile, Ballando con le Stelle, Tale e quale show, insomma tutti quei format i cui ascolti sono strepitosi e li rendono i “cavalli di battaglia Rai”, per cui sarebbe impensabile non mandarli più in onda.