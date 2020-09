Da ieri, giovedì 24 settembre, è disponibile in esclusiva su RaiPlay “l’unico talk show che si interroga su tutto ma non risponde a niente“. Si intitola Paese Reale ed è la parodia di un autentico talk show di approfondimento giornalistico dove Edoardo Ferrario, sfruttando le sue doti di trasformista, farà tutto interpretando sia il conduttore, sia i tredici ospiti che intervisterà di volta in volta. Al comedian romano Blogo ha rivolto – con il tramite dell’ufficio stampa Rai – alcune domande con lo scopo di capire quali talk show vuole prendere in giro con il suo nuovo one man show composto da otto puntate da trenta minuti a cadenza settimanale. Ma anche per scoprire cosa sia per lui il paese reale, molto spesso evocato in televisione con l’obiettivo di mostrarsi vicino alla gente comune.

Alla luce del fatto che nella tv generalista negli ultimi anni i comici e in particolare gli stand up comedian stanno avendo più spazio (Lundini su Rai2 è l’ultimo esempio in ordine cronologico), abbiamo chiesto a Ferrario se a Paese reale Rai Play stia stretto. Ed ancora quali colleghi (a Paese Reale sono previste le presenze anche di guest star come Neri Marcoré, Caterina Guzzanti, Rocco Tanica, Emanuela Fanelli e Michela Giraud), magari già sdoganati dalla tv generalista, rappresentino un modello per lui.

Il programma di Ferrario, già visto in tv a Quelli che il calcio e Stati Generali, è prodotto da RaiPlay con Tamago, ed è scritto dallo stesso Ferrario e da Chiara Galeazzi, Francesco Lancia e Maurizio Montesi.

Di seguito il video integrale dell’intervista.