Canale 5 questa sera, martedì 1° agosto 2023, dalle 21:20, manda in onda la replica di Padre Pio, miniserie del 2000 prodotta in occasione della chiusura della causa di beatificazione del frate di Pietrelcina (che, nel 2002, fu proclamato Santo). A più di vent’anni dalla sua prima tv, torna quindi in tv la serie che ripercorre la vita del frate, qui interpretato da Sergio Castellitto.

Padre Pio fiction, la trama

22 settembre 1968. Padre Pio (Castellitto) ha ottantun’anni ed è al termine dei suoi giorni. È da poco passata la mezzanotte. Nella piazza stracolma di fedeli in attesa della prima messa si ferma un’auto dalla quale scende un Prelato (Jürgen Prochnow) arrivato da Roma.

Il Visitatore si presenta a Padre Pio asserendo di essere venuto a titolo personale. In realtà è mandato dal Sant’Uffizio per smascherare quello che per decenni è stato ritenuto un fenomeno medievale. Padre Pio non si sottrae all’ultimo interrogatorio. Così, spronato dalle domande provocatorie del Visitatore, comincia a raccontare la sua vita, partendo dall’infanzia e attraversando il suo percorso spirituale, fino agli ultimo giorni della sua vita.

Padre Pio fiction, quante puntate sono?

Il formato originale, proposto nel 2000, consisteva in due puntate (andate in onda il 18 e 19 aprile 2000), facendo di Padre Pio un film per la televisione. Nella sua riproposizione, Canale 5 ha invece optato per la messa in onda in una sola serata.

Padre Pio fiction, cast

Il protagonista è interpretato da Sergio Castellitto, ma nel cast del film-tv troviamo alcuni attori diventati molto famosi negli anni successivi. Su tutti, Pierfrancesco Favino, ma anche Elio Germano, Flavio Insinna e Lorenza Indovina. In particolare, Castellito si immedesimò così tanto nella parte del Santo di Pietrelcina da volerne provare anche la sofferenza fisica infilandosi dei pungoli nelle scarpe.

Sergio Castellitto: Padre Pio;

Elio Germano: Padre Pio da giovane;

Jürgen Prochnow: Prelato;

Lorenza Indovina: Cleonice;

Flavio Insinna: Padre Paolino;

Pierfrancesco Favino: Emanuele Brunatto;

Tosca D’Aquino: Lea Padovani;

Anita Zagaria: madre di Padre Pio;

Bruno Cariello: padre di Padre Pio;

Andrea Buscemi: superiore;

Franco Trevisi: vescovo di Manfredonia;

Fabio Bussotti: Fra Camillo;

Roberto Chevalier: Padre Agostino Gemelli;

Sergio Albelli: il Viandante.

Il soggetto è stato scritto da Massimo De Rita e Mario Falcone, che hanno firmato anche la sceneggiatura, con Carlo Carlei, quest’ultimo anche alla regia. Il film-tv è tratto dal libro “Padre Pio – Un santo tra noi”, di Renzo Allegri (edito da Mondadori).

Padre Pio fiction, dov’è stata girata?

La fiction è stata girata tra il novembre 1999 ed il febbraio 2000 a San Giovanni Rotondo (città che ha ospitato per anni Padre Pio e dove oggi si trovano le sua spoglie), ma anche nel Lazio, a Nepi e ad Oriolo Romano.

Padre Pio fiction, dove vederla?

È possibile vedere Padre Pio, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming su Mediaset Infinity, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. La fiction è già online, a questo link.