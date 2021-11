Dal 15 al 20 novembre 2021, su Sky andrà in onda la quindicesima edizione del mondiale di padel, il XV World Padel Championship Qatar 2020, che avrebbe dovuto svolgersi l’anno scorso ma che è stato rinviato a causa della pandemia di COVID-19. La sede dell’evento sarà il Khalifa International Tennis Complex di Doha, in Qatar, come già sappiamo, paese ospitante anche dei prossimi mondiali di calcio, nel 2022.

Il mondiale di padel, al quale parteciperà anche l’Italia, come già scritto in apertura, andrà interamente in onda su Sky Sport (e in streaming su NOW). Sky dedicherà un intero canale all’evento sportivo, il canale 257, nel quale verrà trasmessa la fase a gironi (dal 15 al 17 novembre) e, successivamente, la fase ad eliminazione diretta (dal 18 novembre fino alla finale di sabato 20).

La squadra di Sky che racconterà questo mondiale di padel sarà composta da Alessandro Lupi, Gianluigi Bagnulo, Dario Massara, Stefano De Grandis e Gaia Brunelli che avranno il supporto tecnico di Saverio Palmieri, Mauricio Algarra e Gustavo Spector, commissario tecnico della nazionale azzurra.

In fondo, trovate il programma completo del XV World Padel Championship Qatar 2020, con tutti gli orari.

Negli ultimi anni, Sky si è impegnata nel favorire la diffusione di questo sport nel nostro paese, dove sta indubbiamente prendendo piede grazie anche alla crescita esponenziale dei campi dove praticarlo.

Su Sky Sport, vanno regolarmente in onda le tappe del World Padel Tour, il circuito professionistico mondiale di padel. Per quanto riguarda il World Padel Tour 2021, c’è stato anche un appuntamento italiano, il Sardegna Open, che si è tenuto dal 6 all’11 settembre a Cagliari, giunto alla seconda edizione.

Durante le telecronache, è da segnalare il continuo filo diretto tra i telecronisti e gli appassionati (o semplici curiosi) di questo sport che possono scrivere in tempo reale e porgere le loro domande su questo sport che, nonostante la quindicesima edizione del mondiale e un circuito mondiale di padel esistente dal 2005 (il Padel Pro Tour, confluito nell’attuale World Padel Tour, nel 2013), è ancora in attesa di essere scoperto definitivamente dal grande pubblico.

Un problema, non da sottolineare, è l’assenza quasi totale di coppie di padelisti italiani. Guardando i ranking, al momento della pubblicazione di questo articolo, il padelista italiano più in alto è Denis Tomas Perino, che occupa il 60esimo posto, mentre la padelista italiana più forte è Giulia Sussarello, presente in 54esima posizione.

La quasi totalità delle coppie, infatti, è di nazionalità spagnola e argentina. La Spagna e l’Argentina, quindi, sono le favorite per questo mondiale, già vinto numerose volte in passato.

Questo mondiale, al quale prenderanno parte anche le nazionali azzurre, sia quella maschile che femminile, rispettivamente allenate dal sopraccitato Gustavo Spector e da Marcela Ferrari, rappresenterà sicuramente un passo in più per favorire la diffusione di questo sport e avrebbe meritato anche uno spazio su un canale più in vista.

È giusto ricordare che l’Italia, comunque, ha già ottenuto risultati importanti, di recente: la nazionale maschile è, attualmente, vicecampione d’Europa mentre la nazionale femminile si è classificata terza agli Europei di giugno, che si sono tenuti a Marbella.

Padel – XV World Padel Championship Qatar 2020: il programma su Sky e su NOW

Lunedì 15 novembre

Dalle ore 12 alle ore 20

Fase a gironi

Sky Sport 257

Martedì 16 novembre

Dalle ore 12 alle ore 20

Fase a gironi

Sky Sport 257

Mercoledì 17 novembre

Dalle ore 12 alle ore 20

Fase a gironi

Sky Sport 257

Giovedì 18 novembre

Dalle ore 12

Quarti di finale

Sky Sport 257

Venerdì 19 novembre

Dalle ore 12

Semifinali

Sky Sport 257

Sabato 20 novembre

Dalle ore 12

Finali

Sky Sport 257