Özge Özpirinçci: età, marito e figli, chirurgia estetica, dove vive, studi, profilo Instagram. Tutto su Bahar de La Forza di una Donna

Özge Özpirinçci è una giovane attrice di origini turche. E’ nata a Istanbul il 1 Aprile del 1986 sotto il segno dell’Ariete. La mamma è un’insegnante di Inglese mentre il padre lavora in ambito editoriale. Suo fratello Emre è anche lui attore. Fondamentale per lei è stata un’esperienza di scambio internazionale AFS che la concesso di trascorrere un anno interno negli Usa quando ancora frequentava le scuole superiori.

Ciò le ha permesso di imparare meglio la lingua inglese oltre che venire maggiormente a contatto con tante altre culture. Una volta tornata nella sua terra natale, si è laureata nel 2008 presso il dipartimento di Scienze Gestionali dell’Università Sabanci (Tuzla/Istanbul). Risale proprio allo stesso della sua laurea, il suo debutto attoriale. nella serie “Cesaretin Var mı Aşka”.

Da lì in poi non si è mai fermata, diventando ben presto una delle interpreti più popolari nel panorama turco. Ha infatti recitato in numerose serie tv amate dal pubblico, tra cui “Kavak Yelleri”, “Melekler Korusun”, “Al Yazmalım”, “Aşk Yeniden”, “Deli Saraylı”, “Mucize Doktor” (“Il dottor Alì”) e “Tatar Ramazan” e altre. Tuttavia il grande pubblico l’ha consacrata con il ruolo di Bahar in La Forza di Una Donna che le ha donato grande popolarità anche in Italia. Ha anche lavorato per il Grande Schermo ed è considerata anche una brava doppiatrice e produttrice.

Özge Özpirinçci, la sua famiglia, Instagram e la chirurgia estetica

Come il personaggio che interpreta nella celebre serie turca, l’attrice è anche nella vita privata molto legata sia alla sua famiglia d’origine che a quella che si è creata lei. Dal 2014 è legata sentimentalmente parlando all’attore Burak Yamantürk che ha conosciuto nel 2014. La coppia si è sposata nel 2021 mentre l’anno dopo ha messo al mondo Mercan. Tutti e tre vivono in Turchia ma non si conosce esattamente il luogo.

La coppia è molto unita e sovente posa per i fotografi a eventi legati al mondo sia della fiction che del Cinema. Alcuni scatti, legati anche alla vita privata, sono presenti pure sul Profilo Ufficiale Instagram dell’attrice (ozpirincci). Tuttavia qui principalmente l’artista ama condividere, sia tramite il caricamento di Stories che la pubblicazione di post, scatti che riguardano perlopiù la sua professione oltre che altri più glamour.

Parlando di chirurgia estetica, pare che lei non abbia, almeno ad oggi, subito il fascino dei ritocchini estetici anche se non si è mai pronunciata sull’argomento in nome anche della sua grande riservatezza che le permette di stare lontana dal Gossip.