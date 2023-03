La notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo 2023 sarà la notte degli Oscar, il più importante riconoscimento cinematografico al mondo giunto alla 95esima edizione che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles, condotta da Jimmy Kimmel.

Anche quest’anno, l’edizione degli Academy Awards sarà trasmessa in diretta su Sky, anche in chiaro.

Si comincerà con il pre-show che andrà in onda a partire dalle ore 23:15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky e in streaming su NOW), su Sky Uno e in chiaro su TV8. La cerimonia, invece, andrà in onda dall’una di notte.

Dal 2009 alla conduzione dell’evento, anche quest’anno negli studi Sky, troveremo Francesco Castelnuovo che accompagnerà i telespettatori per l’intera serata, dal Red Carpet fino alla premiazione. Con lui, ci saranno il “Cinemaniaco” Gianni Canova, la giornalista di Sky TG24 Francesca Baraghini, Costantino della Gherardesca, conduttore della nuova stagione di Pechino Express, partita lo scorso 9 marzo, e l’attore Claudio Santamaria.

L’attenzione dell’Italia si soffermerà soprattutto sulla categoria Miglior Trucco e Acconciatura, dove, tra le candidature, troviamo Aldo Signoretti nominato per il film Elvis (insieme a Mark Coulier e Jason Baird), e sulla categoria Miglior Cortometraggio, nella quale ha ottenuto una nomination Le pupille, corto diretto da Alice Rohrwacher.

Nella categoria Miglior Film, invece, troviamo Avatar – La via dell’acqua, Gli spiriti dell’isola, Elvis,, Everything Everywhere All at Once, Niente di nuovo sul fronte occidentale, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness e Women Talking – Il diritto di scegliere.

Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Gli spiriti dell’isola), Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun) e Bill Nighy (Living) sono i nominati per la categoria Miglior Attore Protagonista mentre Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans) e Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) sono le nominate per la categoria Miglior Attrice Protagonista.

I registi in lizza per il Miglior Regista, infine, sono Martin McDonagh (Gli spiriti dell’isola), Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once), Steven Spielberg (The Fabelmans), Todd Field (Tár) e Ruben Östlund (Triangle of Sadness).

Per chi non riuscirà a rimanere sveglio stanotte, La Notte degli Oscar 2023 sarà riproposta integralmente nella mattina e nel pomeriggio di lunedì 13 marzo su Sky Cinema Oscar (disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW).

Il meglio della Notte degli Oscar 2023, invece, andrà in onda alle ore 21:15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno e in seconda serata su TV8 (disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW).