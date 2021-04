Oscar 2021, come seguirli in diretta tv

La Notte degli Oscar 2021 è alle porte e sarà possibile seguirla in diretta non soltanto sulle reti pay del bouquet Sky, ma anche su Tv8, in chiaro, sul canale 8 del DTT, nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile.

Partiamo però dalla diretta Sky, al via alle 00:15 di lunedì 26 su Sky Cinema Oscar® (Sky, 303) trasmessa in contemporanea anche su Sky Uno e in chiaro su TV8. Ad accompagnare gli spettatori c’è Francesco Castelnuovo col commento di Gianni Canova e della giornalista di Sky TG24 Denise Negri: tra gli ospiti Anna Foglietta, Michela Andreozzi, Lillo e Ildo Damiano. La serata ha in serbo anche una certa attesa per il verdetto relativo alla statuetta per la Miglior Canzone che vede Laura Pausini candidata con Io sì (Seen) inserita nella colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren.

Tra le novità della messa in onda di questa 93esima edizione c’è la Oscars After Dark 2021, in diretta dalle 5:00 del mattino dalla Union Station di Los Angeles: un evento che, al termine della cerimonia di premiazione, porta gli spettatori dietro le quinte dello spettacolo, con le interviste esclusive ai vincitori e alla consegna della statuetta con il nome inciso.

Chi non riesce a seguire la Notte degli Oscar può tentare con le repliche: la cerimonia di premiazione sarà riproposta integralmente lunedì 26 aprile su Sky Cinema Oscar® a partire dalle 12:15, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar® 2021” sarà in onda dalle 21:15 su Sky Cinema Oscar® e su Sky Uno e in seconda serata in chiaro su TV8, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.