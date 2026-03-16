Oroscopo di fine marzo, svolta storica per questi 2 segni: tanti soldi e amore in arrivo

La seconda metà di marzo si preannuncia come un periodo di grande trasformazione, dove la rinnovata energia primaverile si mescola con le sfide e le opportunità che ogni segno avrà l’occasione di affrontare.

A partire dal 20 marzo, quando il Sole entra in Ariete, la voglia di agire e rinnovarsi sarà palpabile, accompagnata dal ritorno di Mercurio diretto, che finalmente libera il cammino dalla confusione e dagli ostacoli.

Ariete e non solo: la voglia di agire riprende vigore

La fine di marzo segna il ritorno alla “azione” per l’Ariete. Con il Sole in Ariete e Mercurio che torna diretto il 20, l’energia sarà alle stelle, spingendo i nati sotto questo segno a rimettersi in moto con slancio. Il 25, con il Sole congiunto a Saturno, sarà il momento ideale per strutturare le proprie iniziative e dare loro una base solida.

Ma non dimenticate di prendere un po’ di tempo per ascoltarvi, perché l’equilibrio tra la voglia di fare e la necessità di fermarsi è la chiave per affrontare il mese con successo.

Toro: ritorno al benessere e alla serenità

La fine del mese porta per il Toro un senso di completezza e serenità. Con Venere che entra nel vostro segno il 30, ci sarà un rinnovato desiderio di curare sé stessi e di godere delle piccole gioie quotidiane.

Le preoccupazioni si alleggeriscono e il vostro desiderio di stabilità emotiva e fisica trova finalmente uno spazio.

Gemelli: cementare alleanze e progetti

Intorno al 25 marzo, i Gemelli inizieranno a vedere i frutti del lavoro svolto nelle settimane precedenti. Le collaborazioni e le alleanze che si sono consolidate si riveleranno fruttuose, portando a una maggiore chiarezza su quale direzione prendere.

Mercurio, tornato diretto, aiuterà a rimuovere gli ostacoli comunicativi, permettendo di fare progressi nei progetti a lungo termine. La fine del mese sarà un periodo ottimale per cementare le basi su cui costruire il futuro.

Cancro: riflessione e consolidamento

Per il Cancro, marzo termina con la necessità di fare il punto della situazione. Il Sole in Ariete dal 20 marzo vi dà la spinta per risolvere situazioni irrisolte, soprattutto sul fronte professionale.

Il 25 marzo, con il Sole in congiunzione a Saturno, sarà una giornata in cui l’impegno e la disciplina vi daranno l’opportunità di consolidare le vostre idee e ambizioni.

Leone: rinvigorire le relazioni e i progetti

Alla fine di marzo, con il Sole che entra in Ariete, i Leone sentiranno un’energia rinnovata che li spingerà a cercare nuove esperienze, sia sul lavoro che nella vita personale. Il 25, con il Sole congiunto a Saturno, porterà a una riflessione concreta su dove dirigere il proprio impegno.

Le relazioni si rafforzano, e si fanno più chiare anche le priorità. È il momento perfetto per risolvere questioni lasciate in sospeso e per consolidare progetti a lungo termine.

Vergine: il mese si conclude con serenità

Per la Vergine, la fine di marzo è il momento per tirare le somme, ma anche per concedersi un po’ di riposo. Con il Sole che entra in Ariete, l’energia rinnovata vi aiuterà a trovare il giusto equilibrio tra la vita professionale e personale.

Il 25 marzo, con il Sole congiunto a Saturno, si presenterà una possibilità di dare una struttura più solida alle vostre attività quotidiane. La fine del mese invita a concentrarsi su ciò che si può migliorare, ma anche a godersi la serenità ritrovata nelle relazioni e nelle routine.

Bilancia: gestione del tempo e delle risorse

La fine di marzo porta per la Bilancia un periodo di maggiore introspezione, soprattutto intorno al 25, quando il Sole in Ariete e la congiunzione con Saturno spingeranno a riflettere su come gestire il tempo e le risorse.

È il momento giusto per rivedere priorità e impegni, soprattutto in ambito professionale. Marzo si chiude con la necessità di stabilire confini chiari e di bilanciare le energie tra il lavoro e il tempo per sé stessi.

Scorpione: nuove opportunità di crescita

Per lo Scorpione, marzo si conclude con un’opportunità di crescita personale e professionale. Con l’ingresso del Sole in Ariete dal 20, ci sarà un rinnovato desiderio di esplorare e imparare, sia attraverso nuove esperienze che collaborazioni.

Il 25, con il Sole congiunto a Saturno, si fa strada la necessità di organizzare e strutturare ciò che è stato seminato durante il mese. Marzo finisce con un’energia che invita ad affrontare le sfide con fiducia, ma anche con la consapevolezza di quanto sia importante costruire su basi solide.

Sagittario: consolidamento delle relazioni

Alla fine di marzo, il Sagittario avrà una chiara visione delle proprie relazioni, sia personali che professionali. Il 25, con il Sole in congiunzione a Saturno, sarà un momento ideale per definire i confini e stabilire nuovi accordi, specialmente sul lavoro.

Il ritorno di una maggiore stabilità emotiva vi permetterà di concentrarvi su ciò che è davvero importante, e marzo finirà con la sensazione di aver raggiunto un equilibrio che vi darà fiducia per affrontare i mesi a venire.

Capricorno: riflessione sulle priorità

Marzo si conclude per il Capricorno con un periodo di riflessione sulla direzione da prendere. Il 25, con il Sole in congiunzione a Saturno, porta la necessità di fare un bilancio, soprattutto sul piano professionale.

È il momento giusto per fare il punto su cosa ha funzionato e cosa deve essere migliorato, con la consapevolezza che ogni passo fatto ora contribuirà alla costruzione di una solida base per il futuro.