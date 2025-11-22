Ornella Vanoni, chi è e cosa fa il suo unico figlio

Ornella Vanoni è scomparsa e l’eredità più grande l’ha lasciata al suo unico figlio Cristiano Ardenzi, nato dall’unione tra la cantante e l’artista e impresario Lucio Ardenzi. Il ragazzo – oggi uomo 63enne – si è sempre tenuto distante dalle luci dei riflettori ed è ancora oggi molto riservato sulla propria vita privata. Negli anni tra lui e la mamma ci sono stati diversi alti e bassi, ma alla fine i due hanno costruito un legame maturo e solido.

Chi è il figlio di Ornella Vanoni

Originario di Milano e nato nel 1962, Cristiano Ardenzi è appunto figlio di Ornella e Lucio e Ardenzi, la cui unione si è conclusa dopo anni. Lui ha deciso di vivere nella riservatezza e, sin da quando era bambina, la mamma ha sempre scelto di preservare la sua immagine e di allontanarlo dall’attenzione dei media. Nel corso di varie interviste, lei stessa ha fatto sapere che la notorietà le ha sempre comportato tanti sacrifici. Il suo obiettivo è infatti sempre stato quello di tenere il figlio “al riparo da un mondo troppo esposto“. Cristiano non ha infatti, nemmeno oggi, alcun profilo social e non ha mai rilasciato interviste, non apparendo nemmeno in tv nel corso degli anni.

Il legame tra mamma e figlio era molto profondo, anche se l’artista ha detto più volte di essere stata lontano da casa per via dei suoi impegni artistici. Con il tempo il loro rapporto si è consolidato. “Con lui ho ricostruito il rapporto nel tempo. Pensava che ogni volta lo abbandonassi per il mondo dello spettacolo“, ha confessato Ornella in un’intervista. Cristiano non ha inoltre seguito le orme dei genitori e, nonostante passione per l’arte, ha preferito intraprendere un percorso del tutto distante da questo ambito. Non si sa quale sia la sua professione, proprio perché ha voluto vivere nell’assoluta normalità.

La vita privata

Nonostante le poche informazioni sul suo conto, si sa che il figlio di Ornella Vanoni è sposato e che ha due figli, Matteo e Camilla, a cui la cantante era molto legata. Lei stessa ha raccontato di essere una nonna “presente ma discreta”, e che ha sempre conservato con i nipoti un rapporto fatto di rispetto e libertà.