Tra meno di una settimana Orietta Berti tornerà a calcare il palco del teatro Ariston di Sanremo con il brano Quando ti sei innamorato, dedicato al compagno di una vita, il marito Osvaldo Paterlini. Per l’occasione, la cantante ha voluto concedersi un’intervista al settimanale Novella 2000 nella quale ha parlato delle sue ultime esperienze tv.

L’usignolo di Cavriago, per anni al fianco di Fabio Fazio a Quelli che il calcio e di Maurizio Costanzo a Buona domenica, nel 2006 ha partecipato a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci:

“Anche se in realtà sono piuttosto negata. Sono decisamente più brava ai fornelli”.

Nel 2019 la cantante ha poi preso parte a Celebrity MasterChef, dove ha trionfato la collega Anna Tatangelo:

“Anna è una ragazza generosa, calorosa, del Sud. A quanto pare, tuttavia, impiattava meglio di me. I miei manicaretti, per la giuria, erano tutti ottimi, ma non un granché dal punto di vista estetico!“

E se l’anno scorso la Berti ha fatto ritorno in un programma di Milly Carlucci come Unicorno ne Il Cantante Mascherato, Non sono mancate alcune parole non al miele ma comunque ironiche all’indirizzo di Marcella Bella, che in seguito all’esperienza di Ora o mai più l’aveva definita “una finta buonista“:

“Il commento di Marcella lascia il tempo che trova. Vuol fare la sciura milanese, atteggiandosi a gran signora, ma dovrebbe ricordarsi che viene dalla Sicilia, da una famiglia povera come la mia. Stai un po’ calma, Marcella, non tutti hanno uno yacht lungo come il tuo!”

Intervistata da Chi, la sorella di Gianni Bella aveva detto a proposito di Orietta:

“Lei è una finta buonista, ma col cavolo che è buona. È dall’anno scorso che ce l’ha con me per i miei giudizi. Alla fine le do sempre 8 come voto e lei mi dice ‘ti do un bel 7’ e poi dà 10 agli ultimi in classifica. Io sono buonissima, ma lei ha il dente avvelenato. Bisogna dire le cose come stanno: non è che tutti i concorrenti abbiano la possibilità di tornare a fare dischi e a essere attuali, anzi, ce l’hanno pochissimi. Quindi è inutile dare false speranze”.

