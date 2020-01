Il Cantante Mascherato, chi è Unicorno?

Di Ivan Buratti venerdì 10 gennaio 2020

Chi è Unicorno, la settima maschera annunciata della prima edizione de Il Cantante Mascherato?

Il Cantante Mascherato, chi è Unicorno? Tutti si chiedono chi si nasconda dietro la maschera del maestoso animale fantastico, tra gli otto protagonisti del nuovo talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nell'anteprima di presentazione delle maschere, sono stati rivelati alcuni indizi sull'identità del concorrente: Unicorno, timido con chi non conosce e di buon cuore, "appare solo agli occhi delle persone più pure" e ha registrato le clip per il programma in un bosco, dove vive isolato. È "mistero allo stato puro" ed assomiglia nell'indole alla celebrità che lo ha scelto. "Mi sento una persona magica che porta fortuna", rivela nell'intervista di Tv, Sorrisi e Canzoni.



























Camerino personalizzato anche per Unicorno: una prateria attraversata da un arcobaleno, che nasce tra le nuvole e arriva a toccare il sole. Tra i vari suppellettili a destare l'attenzione del pubblico, quelli che sembrano essere dei marschmellow colorati decorativi e due stelle, una rosa e una verde. Che abbiano a che fare con l'identità della maschera?

L'hashtag per la ricerca sui social dell'identità di Unicorno è #icmUNICORNO, da abbinare a quello de #IlCantanteMascherato. Chi è il personaggio nascosto dietro ad Unicorno?



Il Cantante Mascherato, Unicorno è la settima maschera (video)

, nel cast anche Unicorno. La settima maschera che prenderà parte alla prima edizione del nuovo talent show di Rai 1 è stata rivelata oggi dalla conduttrice Milly Carlucci sull'account Instagram ufficiale della trasmissione. Il social network è stato scelto dal team produttivo per la condivisione delle anticipazioni della prima stagione della versione italiana di The Masked Singer: dopo Mastino, Angelo, Leone, Mostro, Pavone e Coniglio, un animale fantastico è pronto a celare l'identità di una celebrità durante le performance di canto. Chi si nasconderà sotto il manto incantato di Unicorno?



Unicorno è una delle maschere più note ed amate dell'universo The Masked Singer. Su YouTube, la rivelazione di Unicorno nel maggio del 2018 durante la versione nordcoreana del programma, quella originale, ha quasi raggiunto 7 milioni di visualizzazioni. Certo, sotto la rudimentale maschera si nascondeva Ryan Reynolds, il che ha di certo contribuito al successo delle sue performance. Unicorno è stato anche nel cast della prima edizione di The Masked Singer USA, interpretato dall'attrice Tori Spelling, e nella prima stagione australiana.



Osservando il bozzetto ufficiale, possiamo di certo affermare che il costume italiano di Unicorno avrà tra i colori predominanti il fucsia, il bianco e il celeste. Insomma, è stato privilegiato l'aspetto kawaii del personaggio, rispetto a quello di maestosa eleganza della tradizione. A chi potrebbe essere stata assegnata questa maschera? Le scommesse sono aperte!