Ore14, le anticipazioni di stasera 27 novembre: i casi trattati da Milo Infante

Questa sera, su Rai 2, torna l’appuntamento settimanale con Ore 14 Sera, il talk show di approfondimento condotto da Milo Infante. La puntata di oggi si concentra su due casi di cronaca che continuano a dividere l’opinione pubblica e a sollevare interrogativi senza risposta. La trasmissione, com’è noto, spesso affronta i casi più spinosi della scena italiana. Casi irrisolti e che portano dietro grandi dibattiti.

L’appuntamento è fissato per le 21.20 su Rai 2, con la possibilità di seguire la puntata anche in streaming su RaiPlay, per non perdere i dettagli di un’inchiesta che promette ancora molte sorprese.

Ore 14 Sera: le anticipazioni di oggi

Al centro della discussione ci sarà il misterioso caso di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita a Trieste nel dicembre 2021, la cui morte ha ancora molte zone d’ombra. Si parlerà delle recenti rivelazioni fatte da un nuovo testimone, un uomo di nome Visentin, che ha dichiarato di aver portato in Questura nuove informazioni cruciali: secondo il suo racconto, la vittima avrebbe chiesto a un uomo dei sacchi neri poco prima della sua morte. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale per risolvere il caso, ma che apre anche nuovi interrogativi sulla dinamica degli eventi.

Accanto a questo, Ore 14 Sera farà luce anche su un altro caso che ha scosso l’Italia: il delitto di Garlasco. La morte di Chiara Poggi, avvenuta la mattina del 13 agosto 2007 nella sua casa di via Pascoli, è stata al centro di numerose inchieste, ma diversi punti oscuri restano ancora irrisolti. La puntata esplorerà i dubbi che persistono sull’alibi di Andrea Sempio, reso possibile da un misterioso scontrino che alcuni mettono in discussione. Inoltre, le vecchie perizie informatiche, che sembrano avvalorare la posizione di Alberto Stasi, sono nuovamente sotto esame, così come le tracce di Dna rinvenute sotto le unghie della vittima, il cui significato potrebbe essere rivisitato alla luce di nuovi elementi.

A rendere la situazione ancora più complessa sono le dichiarazioni dell’ex avvocato di Sempio, Massimo Lovati, che ha rilasciato nuove dichiarazioni, e il caso mediatico de Le Iene, il cui reportage esplosivo sulla vicenda è stato misteriosamente fermato, alimentando ulteriori speculazioni. Molti di questi interrogativi potrebbero trovare una risposta durante l’udienza del 18 dicembre, quando verranno presentate le conclusioni dell’incidente probatorio redatto dalla perita super partes Denise Albani, le cui osservazioni potrebbero gettare nuova luce su entrambi i casi. Intanto, non resta che sintonizzarsi su Rai 2, tra meno di due ore.